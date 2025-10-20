Rrezikojnë të prishen, zbuloni ushqimet që nuk duhet kurrë të ruhen në derën e frigoriferit

Pas një vizite në supermarket, vendosja e ushqimeve në frigorifer mund të duket një proces i thjeshtë. Megjithatë, nuk është aq i thjeshtë sa duket, pasi shumë njerëz nuk e dinë se temperatura nuk është e njëjtë në çdo pjesë të frigoriferit.
Ruajtja e duhur e ushqimeve është thelbësore për të mbajtur freskinë dhe vlerat ushqyese të tyre.
Le të shohim cilat janë pesë ushqimet që nuk duhet kurrë të ruhen në derën e frigoriferit, si dhe vendet më të përshtatshme për to, sipas ekspertëve të sigurisë ushqimore.
1. Qumështi
Edhe pse duket praktike të vendosni paketimet e mëdha me qumësht në derën e frigoriferit, temperatura atje është më e lartë dhe luhatjet janë më të mëdha. Kjo ndihmon zhvillimin e baktereve dhe përshpejton prishjen.
Vendoseni qumështin në raftin e mesëm ose të poshtëm, ku temperatura është më e qëndrueshme.
2. Vezët
Edhe pse disa frigoriferë kanë një raft të veçantë për vezët në derë, temperatura në atë zonë nuk është stabile. Vezët duhen ruajtur në paketimin origjinal, në pjesën e brendshme të frigoriferit.
Paketimi mbron lagështinë natyrale të vezëve dhe i izolon nga aromat e tjera.
3. Mishi dhe shpendët e pagatuar
Mishi dhe shpendët përmbajnë lëngje që mund të kontaminojnë ushqime të tjera. Ruajtja në derë rrit rrezikun e kontaminimit dhe prishjes.
Vendosini në raftin më të poshtëm, mirë të mbështjellë ose në enë hermetike.
4. Frutat dhe perimet
Frigoriferët kanë sirtarë të veçantë për fruta dhe perime, me kontroll më të mirë të lagështisë.
Mos harroni, frutat duhen ruajtur në mjedis me lagështi të ulët. Perimet kërkojnë lagështi më të lartë për të qëndruar të freskëta.
5. Djathi
Shumica e frigoriferëve modernë kanë një sirtar të hollë për djathërat, zakonisht në pjesën e mesme ose të poshtme. Atje temperatura është e ulët, por jo aq sa për të ngrirë produktin. Në këtë sirtar mund të ruani edhe proshutat dhe sallamet.
Çfarë mund të ruhet në derën e frigoriferit?
Salcat si ketchup, majonezë dhe mustardë
Salcat e gatshme për sallata
Lëngje dhe pije të gazuara
Këto produkte kanë jetëgjatësi më të madhe dhe janë më të qëndrueshme ndaj ndryshimeve të temperaturës.
Organizimi i frigoriferit nuk është vetëm çështje rendi, por edhe çështje sigurie. Kur qumështi, vezët, mishi, frutat, perimet dhe djathi ruhen siç duhet, rreziku i prishjes ulet dhe ushqimet qëndrojnë të freskëta për më gjatë.
Përdorni derën vetëm për produkte që nuk preken nga ndryshimet e temperaturës dhe shijoni një frigorifer që ruan shijen dhe sigurinë e ushqimeve tuaja.