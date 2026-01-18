Rreziku i “deepfake”-ve në SHBA: Votuesit paralajmërohen të mos besojnë gjithçka shohin

Ndërsa Shtetet e Bashkuara përgatiten për zgjedhjet e mesmandatit, votuesit po paralajmërohen të tregojnë kujdes të shtuar ndaj përmbajtjeve që qarkullojnë në internet. Videot e manipuluara me inteligjencë artificiale, të njohura si “deepfake”, po përhapen gjithnjë e më shumë në rrjetet sociale, duke rrezikuar të dezinformojnë publikun.
Këto video mund të tregojnë politikanë ose figura publike duke thënë apo bërë gjëra që në të vërtetë nuk kanë ndodhur kurrë. Ekspertët paralajmërojnë se teknologjia është bërë aq e avancuar, sa për shumë njerëz është e vështirë të dallojnë se çfarë është reale dhe çfarë është e rreme.
Problemi bëhet edhe më i ndërlikuar nga fakti se aktualisht ka pak rregulla të qarta për të kufizuar përdorimin e deepfake-ve në fushata politike, madje edhe nga vetë politikanët. Kjo ka ngritur shqetësime serioze për ndikimin që kjo teknologji mund të ketë në proceset demokratike.
Një shtet kyç në garën elektorale, i njohur për rezultate të ngushta zgjedhore dhe akuza të shpeshta për mashtrime, ka nisur përpjekje për të kundërshtuar këtë fenomen. Autoritetet po shqyrtojnë masa për të informuar votuesit dhe për të frenuar përhapjen e përmbajtjeve mashtruese para zgjedhjeve.
Siç raporton gazetari Phil Lavelle nga Atlanta, në shtetin e Xhorxhias, frika është se deepfake-t mund të përdoren për të ndikuar opinionin publik, për të dëmtuar besimin në zgjedhje dhe për të thelluar polarizimin politik.
Autoritetet dhe organizatat e shoqërisë civile u bëjnë thirrje qytetarëve të verifikojnë burimet e informacionit, të mos shpërndajnë video të dyshimta dhe të mbështeten në media të besueshme, për të mos rënë pre e manipulimit digjital në prag të zgjedhjeve. /mesazhi