Rreziku i demencës mund të zbulohet gjatë natës: Këto janë shenjat që duhet t’u kushtoni vëmendje

Rreziku i demencës mund të zbulohet gjatë natës, sipas hulumtimit të ri të kryer nga Abidemi Otaiku, bashkëpunëtor i Kërkimeve Klinike Akademike të NIHR në Neurologji, Universiteti i Birminghamit

Ne kalojmë një të tretën e jetës sonë duke fjetur dhe një të katërtën e asaj kohe duke ëndërruar.

Për personin mesatar që jeton në vitin 2022, me një jetëgjatësi prej rreth 73 vjet, kjo do të thotë se ne do të kalojmë pak më shumë se gjashtë vjet në ëndrrat tona.

Edhe pse ëndrrat luajnë një rol kyç në jetën tonë, ne ende dimë shumë pak për to – pse ëndërrojmë, si truri krijon ëndrrat dhe, më e rëndësishmja, çfarë ndikimi mund të kenë ëndrrat tona në shëndetin tonë, veçanërisht në shëndetin e trurit tonë.

Hulumtimi i vitit 2022, i botuar në revistën eClinicalMedicine të The Lancet, tregoi se ëndrrat tona mund të zbulojnë një sasi befasuese për shëndetin e trurit tonë, raporton Science Alert, përcjell Telegrafi.

Konkretisht, ky hulumtim ka treguar se ëndrrat e shpeshta të këqija dhe ankthet (ëndrrat që na zgjojnë) në moshën e mesme dhe të moshuar mund të shoqërohen me një rrezik të shtuar të zhvillimit të demencës.

Në studim, u analizuan të dhënat nga tri studime të mëdha amerikane për shëndetin dhe plakjen, të cilat përfshinin më shumë se 600 njerëz të moshës 35 deri në 64 vjeç dhe 2.600 njerëz mbi 79 vjeç.

Të gjithë pjesëmarrësit ishin pa demencë në fillim të studimit dhe u ndoqën mesatarisht për nëntë vjet (grupi i moshës së mesme) dhe pesë vjet (grupi më i vjetër).

Në fillim të studimit (2002–2012), pjesëmarrësit plotësuan një sërë pyetësorësh, duke përfshirë një që pyeste se sa shpesh shihnin ëndrra të këqija dhe kishin ankthe.

Të dhënat u analizuan për të përcaktuar nëse pjesëmarrësit me ankthe të shpeshta në fillim të studimit kishin më shumë gjasa të përjetonin më vonë rënie kognitive (një rënie të shpejtë në aftësitë e kujtesës dhe të të menduarit) dhe të diagnostikoheshin me demencë.

Lidhja midis maktheve dhe demencës së ardhshme ishte shumë më e fortë te burrat sesa te gratë. Për shembull, burrat e moshuar që kishin makthe çdo javë kishin pesë herë më shumë gjasa të zhvillonin demencë në krahasim me burrat e moshuar që nuk raportuan ëndrra të këqija.

Te femrat, megjithatë, rritja e rrezikut ishte vetëm 41 për qind. Është gjetur një model të ngjashëm te pjesëmarrësit e moshës së mesme.

Këto rezultate sugjerojnë se ankthet e shpeshta mund të jenë një nga shenjat më të hershme të demencës, e cila mund t’i paraprijë problemeve me kujtesën dhe të menduarit deri në disa vite, madje edhe dekada – veçanërisht te meshkujt.

Megjithatë, është gjithashtu e mundur që ëndrrat e rregullta të këqija dhe ankthet mund të jenë shkak i çmendurisë.

Nisur nga natyra e këtij studimi, nuk është e mundur të thuhet me siguri se cila nga këto teori është e saktë. Megjithatë, pavarësisht se cila teori rezulton e saktë, përfundimi kryesor i studimit mbetet i njëjtë: ankthet e shpeshta në moshën e mesme dhe të vjetër mund të shoqërohen me një rrezik më të lartë të zhvillimit të demencës më vonë në jetë.

Lajmi i mirë është se ankthet mund të trajtohen.

Ka terapi që mund të zvogëlojnë frekuencën e maktheve dhe terapia e parë mjekësore e përdorur për makthet tashmë është treguar se zvogëlon grumbullimin e proteinave jonormale të lidhura me sëmundjen e Alzheimerit.

Ka gjithashtu raporte për përmirësime në kujtesën dhe të menduarit pas trajtimit të maktheve.

Këto gjetje sugjerojnë se trajtimi i maktheve mund të ndihmojë në ngadalësimin e rënies njohëse dhe parandalimin e zhvillimit të demencës tek disa njerëz. Kjo është një fushë e rëndësishme që do të jetë objekt i hulumtimit të mëtejshëm.

Hapat e ardhshëm në kërkimin tim përfshijnë ekzaminimin nëse ankthet tek të rinjtë mund të shoqërohen gjithashtu me një rrezik më të lartë të demencës. Ky hulumtim mund të ndihmojë në përcaktimin nëse ankthet shkaktojnë çmenduri apo janë vetëm një shenjë e hershme e saj.

“Ky hulumtim jo vetëm që mund të hedhë dritë mbi marrëdhëniet midis çmendurisë dhe ëndrrave, duke ofruar mundësi të reja për diagnozë të hershme – dhe ndoshta ndërhyrje të hershme, por gjithashtu mund të hedhë dritë mbi natyrën dhe funksionin e këtij fenomeni misterioz që e quajmë ëndrra”, shkroi Abidemi Otaiku në hulumtimin e tij.