Rrit shanset për mbijetesë, zhvillohet testi i parë i gjakut në botë për tumorin në tru

Kirurgët dhe shkencëtarët kanë zhvilluar testin e parë të gjakut në botë për tumorin në tru që sipas ekspertëve mund të revolucionarizojë diagnozën, të përshpejtojë trajtimin dhe të rrisë normat e mbijetesës.

Tumoret e trurit prekin qindra mijëra njerëz në mbarë botën çdo vit dhe vrasin më shumë fëmijë dhe të rritur nën moshën 40-vjeç. Së fundmi një ekip hulumtues ka krijuar një test të thjeshtë gjaku që mund të ndihmojë në diagnostikimin e pacientëve edhe në format më vdekjeprurëse të kancerit të trurit shumë më shpejt, duke i kursyer ata nga biopsi kirurgjikale invazive dhe me rrezik të lartë.

Ekspertët thonë se diçka e tillë mund të çojë gjithashtu në diagnozë më të hershme, e cila nga ana tjetër do të përshpejtonte trajtimin dhe potencialisht do të rriste normat e mbijetesës. Testi do të ishte veçanërisht i dobishëm për pacientët me tumore të trurit që janë të vështirë për tu zbuluar, të cilët mund të përfitojnë nga fillimi i trajtimit sa më shpejt të jetë e mundur.

Studiuesit zbuluan se testi mund të diagnostikonte me saktësi një sërë tumoresh të trurit, duke përfshirë glioblastoma, lloji më i zakonshëm i diagnostikuar i trurit të shkallës së lartë, tumor tek të rriturit, astrocitoma dhe oligodendroglioma. Testi kishte ndjeshmëri, specifikë dhe saktësi të lartë analitike. Shkencëtarët tanimë po planifikojnë studime të mëtejshme për të vërtetuar rezultatet dhe nëse janë të suksesshme, testi do të jetë gati në 2 vite.

