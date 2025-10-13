Rritet në 255 numri i gazetarëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023

Pas vrasjes së një gazetari palestinez nga bandat e mbështetura nga Izraeli, numri i gazetarëve të vrarë në Gaza është rritur në 255, transmeton Anadolu.
Zyra e Medias e qeverisë në Gaza lëshoi një deklaratë ku jepte detaje mbi gazetarët e vrarë në Gaza.
Thuhet se gazetari palestinez Saleh al-Ja’farawi u vra dje nga bandat e armatosura nga Izraeli gjatë pushtimit të Rripit të Gazës.
Vdekja e gazetarit Ja’farawi e çoi në 255 numrin e gazetarëve të vrarë në Rripin e Gazës, ku Izraeli ka kryer gjenocid që nga tetori i vitit 2023.
Deklarata dënoi fuqimisht shënjestrimin, vrasjen dhe atentatin ndaj gazetarëve palestinezë dhe u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare të medias të dënojnë krimet sistematike të kryera kundër gazetarëve palestinezë në Gaza.
Ajo e mbajti Izraelin dhe bandat që ai i armatosi, si dhe administratën amerikane dhe disa vende evropiane, përgjegjëse për krimet e kryera në Gaza.
Deklarata, drejtuar komunitetit dhe organizatave ndërkombëtare, dënoi krimet e kryera nga Izraeli dhe bandat e mbështetura prej tij dhe bëri thirrje që ata që janë përgjegjës të ndiqen penalisht në gjykatat ndërkombëtare.
Ata kërkuan që gazetarët dhe punonjësit e medias në Rripin e Gazës të mbrohen dhe që të ndalohet shënjestrimi i tyre.
Një gazetar palestinez, i njohur në mediat sociale, u vra dje nga bandat e mbështetura nga Izraeli.
Ja’farawi, i cili ua përcolli vështirësitë e palestinezëve gjatë gjenocidit të Izraelit në Gaza më shumë se 330.000 ndjekësve të tij në llogarinë e tij në mediat sociale ishte bërë veçanërisht i njohur në botën arabe.