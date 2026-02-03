Rritet në 71.803 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Është rritur në 71.803 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, transmeton Anadolu.
Pavarësisht armëpushimit, ushtria izraelite vazhdon sulmet e saj kundrejt Gazës me justifikime të ndryshme.
Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, janë ndarë të dhënat e fundit lidhur me humbjet e jetëve të shënuara në sulmet e kreyra nga Izraeli që nga 23 tetori 2023.
Në deklaratë thuhet se në 48 orët e fundit në spitale janë sjellë 8 trupa të pajetë të palestinezëve dhe 19 të plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025 e deri më tani në sulmet izraelite janë vrarë 529 persona dhe janë plagosur 1.462 të tjerë.
Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023 është rritur në 71.803, ndërsa numri i të plagosurve në 171.570.
Thuhet se mijëra të vdekur ndodhen ende nën rrënoja në Rripin e Gazës.