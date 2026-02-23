Rritet në 72.073 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Është rritur në 72.073 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite në Rripin e Gazës që nga tetori 2023, transmeton Anadolu.
Pavarësisht armëpushimit që ka hyrë në duqi më 10 tetor, ushtria izraelite vazhdon sulmet e saj kundrejt Gazës.
Në një deklaratë të bërë nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza u ndanë të dhënat e fundit lidhur me humbjet e jetëve të shënuara në sulmet e Izraelit që vazhdojnë që nga tetroi 2023 e deri më tani.
Në deklaratë thuhet se në 24 orët e fundit në spitale janë sjellë trup i pajetë i një palestinezi dhe 8 të plagosurve të tjerë.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025 e deri më tani në sulmet izraelite janë vrarë 615 palestinezë dhe janë plagosur 1.651 të tjerë. Gjithashtu raportohet se nga rrënojat janë nxjerrë trupat e 726 palestinezëve.
Numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori 2023 është rritur në 72.073, ndërsa numri i të plagosurve në 171.749.
Rikujtohet se shumë trupa kanë mbetur nën rrënoja në zona të paarritshme për ekipet e shëndetsisë dhe mbrojtjes civile.