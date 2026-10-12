Rritet në 74.382 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Zjarri i ushtrisë izraelite vrau 5 palestinezë në Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të vrarëve nga lufta gjenocidale e Izraelit që nga tetori i vitit 2023 në 74.382, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se numri përfshin tre viktima të reja dhe dy persona që vdiqën nga plagët e mëparshme ndërsa 18 persona u plagosën në sulmet e ditës së kaluar, duke e rritur numrin e përgjithshëm të lëndimeve në 175.416.
Pavarësisht nga një armëpushim në fuqi që nga 10 tetori 2025, Izraeli ka vazhduar sulmet e përditshme në enklavë, duke vrarë 1.493 palestinezë dhe duke plagosur 5.299 të tjerë, sipas ministrisë.
Lufta e Izraelit ka shkaktuar shkatërrim të gjerë duke prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës, me një raport ndërkombëtar që vlerëson kostot e rimëkëmbjes dhe rindërtimit në rreth 71.4 miliardë dollarë.