Rritet në 74,396 numri i palestinezëve të vrarë në Gaza që nga fillimi i luftës

Ka shkuar në 74,396 numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i agresionit izraelit më 7 tetor 2023, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në 175,449.
Sipas burimeve mjekësore, gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë pranuar katër viktima dhe nëntë të plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 1,505, ndërsa 5,332 persona janë plagosur. Ndërkohë, nga rrënojat janë nxjerrë trupat e 838 viktimave.
Burimet mjekësore bëjnë të ditur se ende ka viktima nën rrënoja dhe nëpër rrugë, ndërsa ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë tek ato. /mesazhi