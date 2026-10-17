Rritet në 74,469 numri i palestinezëve të vrarë në Gaza që nga fillimi i agresionit

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i agresionit izraelit, më 7 tetor 2023, ka arritur në 74,469, ndërsa numri i të plagosurve në 175,492, njoftuan burimet mjekësore palestineze.
Sipas raportit të publikuar të shtunën, gjatë 24 orëve të fundit, në spitalet e Gazës janë dërguar gjashtë të vrarë dhe 43 të plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 1,511, ndërsa 5,375 të tjerë janë plagosur. Ndërkohë, janë nxjerrë 838 trupa nga rrënojat.
Burimet mjekësore theksuan se një numër viktimash vazhdojnë të jenë nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të shpëtimit nuk kanë mundësi të arrijnë deri tek ata.
Gjithashtu, në bilancin e përgjithshëm janë shtuar edhe 67 viktima, pasi janë plotësuar të dhënat e tyre dhe janë miratuar nga komisioni përkatës për verifikimin e viktimave. /mesazhi