Rritet numri i viktimave në Gaza: 71.266 të vrarë dhe 171.219 të plagosur që nga fillimi i agresionit

KHAN YUNIS, GAZA - SEPTEMBER 07: (EDITORS NOTE: Image depicts death) Relatives of the Palestinians who died as a result of Israeli attacks on Khan Yunis, mourn by hugging the dead bodies as the dead bodies brought to the Nasser Hospital in Khan Yunis, Gaza on September 07, 2024. It was reported that there were deaths and injuries in the attack carried out by the Israeli army. ( Abed Rahim Khatib - Anadolu Agency )

Numri i të vrarëve në Rripin e Gazës si pasojë e agresionit izraelit është rritur në 71.266, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në 171.219, që nga 7 tetori 2023, njoftuan burime mjekësore.

Sipas tyre, gjatë 48 orëve të fundit në spitalet e Gazës janë pranuar 29 të vrarë, prej të cilëve 4 viktima të reja dhe 25 trupa të nxjerrë nga rrënojat, si dhe 8 të plagosur. Ende ka viktima nën rrënoja dhe në rrugë, ku ekipet e ambulancës dhe mbrojtjes civile nuk kanë mundur të arrijnë.

Burimet theksuan se që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, numri i të vrarëve ka arritur në 414 dhe i të plagosurve në 1.142, ndërsa janë nxjerrë 679 trupa.

Gjithashtu, u bë e ditur se 292 viktima janë shtuar në statistikat zyrtare pasi të dhënat e tyre u plotësuan dhe u miratuan nga Komisioni për Verifikimin e Dëshmorëve, për periudhën nga 19 deri më 26 dhjetor 2025. /mesazhi

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI