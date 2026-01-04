Rritet numri i viktimave në Gaza: 71,386 të vrarë dhe 171,264 të plagosur që nga fillimi i agresionit

Që nga 7 tetori 2023, agresioni izraelit në Rripin e Gazës ka shkaktuar 71,386 viktima dhe 171,264 të plagosur, sipas burimeve mjekësore.
Vetëm gjatë 48 orëve të fundit, spitalet e Gazës kanë pranuar tre të vrarë dhe 13 të plagosur, ndërsa shumë viktima mbeten nën rrënoja ose në rrugë, pasi ekipet e ndihmës dhe mbrojtjes civile nuk kanë arritur të arrijnë tek ato.
Që nga armëpushimi i 11 tetorit, numri i të vrarëve ka shkuar në 420, ndërsa i të plagosurve në 1,184. Gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë 684 trupa. /mesazhi