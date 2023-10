Rritet tensioni në Bregun Perëndimor ndërsa vazhdojnë sulmet e Izraelit në Gaza – VIDEO

Derisa konflikti izraelito-palestinez hyn në ditën e 7-të, tensionet po rriten në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, raporton Anadolu.

Teksa forcat izraelite mbajnë të mbyllura shumë kalime në Bregun Perëndimor, ata nuk lejojnë hyrjen ose daljen nga qytetet dhe fshatrat palestineze në rajon.

Për shkak të pikave të shumta të kalimit ushtarak izraelit dhe mbylljeve të rrugëve, Bregu Perëndimor është ndarë në kantone të vogla, ndërsa shkollat, bizneset dhe institucionet publike në zonë janë të mbyllura.

Banorët e rajonit që folën për Anadolu deklaruan se ushtarët izraelitë përdorën plumba të vërtetë në vend të bombave me gaz dhe plumba gome gjatë protestave në solidaritet me Gazën.

Tensions are spiraling across the occupied West Bank as Israeli forces have killed 9 more Palestinians, raising the death toll in a week to 45, according to Palestinian authorities

Anadolu correspondent Mucahit Aydemir reports from the ground as Palestinian protesters clash with… pic.twitter.com/mzsegVgXfm

— Anadolu English (@anadoluagency) October 13, 2023