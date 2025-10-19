Rrjeti humanitar paralajmëron rrezik urie në Gaza për shkak të mbylljes së pikës kufitare Rafah

Kreu i Rrjetit të Organizatave të Shoqërisë Civile në Gaza, Amjad Al-Shawwa, paralajmëroi sot për rrezikun në rritje të urisë në Rripin e Gazës, për shkak të vazhdimit të mbylljes së pikës kufitare Rafah nga autoritetet izraelite.
Ai theksoi se qindra mijëra banorë, veçanërisht gratë shtatzëna dhe fëmijët, po vuajnë nga kequshqyerja e rëndë.
Sipas Al-Shawwa, Gazës i nevojiten urgjentisht rreth 300,000 tenda për të strehuar familjet e zhvendosura, ndërsa numri i kamionëve me ndihma që hyjnë çdo ditë nuk e kalon 300, shumë më pak se 1,000 kamionë që kërkohen për të përmbushur nevojat minimale humanitare dhe jetesore të popullsisë. /mesazhi