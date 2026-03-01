Rrrezik zjarri? Subaru tërheq gati 70 mijë vetura nga tregu

Subaru po tërheq 69,153 automjete për shkak të një rrjedhjeje të mundshme karburanti.
Sipas Administratës Kombëtare të Sigurisë së Trafikut në Autostrada (NHTSA), një “rritje e ndjeshme e temperaturës së ambientit” mund të rrisë presionin e rezervuarit të karburantit, duke shkaktuar potencialisht rrjedhje të karburantit dhe fillimin e një zjarri kur rezervuari është pothuajse plot.
Tërheqja prek Forester Hybrid të vitit 2025 dhe Crosstrek Hybrid të vitit 2026.
Subaru mësoi për herë të parë për një problem të mundshëm në fund të vitit të kaluar dhe nisi një hetim.
Megjithatë, thotë se nuk është në dijeni të ndonjë lëndimi ose zjarri që lidhet me këtë problem.
Prodhuesi i automjeteve do ta zgjidhë problemin duke zëvendësuar kapakun me një të ri.
Derisa pronarët të rregullojnë veturat e tyre, Subaru po i këshillon ata të kufizojnë nivelin e karburantit në 50% dhe të parkojnë jashtë.