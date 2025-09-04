Rubio fajëson vendet që njohin Palestinën për shtytjen izraelite drejt aneksimit

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se vendet si Franca dhe të tjerat që planifikojnë të njohin shtetin palestinez kanë nxitur shtytjen e Izraelit për të aneksuar Bregun Perëndimor të pushtuar.
Gjatë një vizite në Ekuador, Rubio u pyet për thirrjet e ministrit izraelit të financave, Bezalel Smotrich, që kryeministri Netanyahu të aneksojë pjesën më të madhe të territorit.
Rubio tha se SHBA i kishte paralajmëruar këto shtete se njohja e Palestinës do të sillte “probleme të mëdha” dhe do ta bënte më të vështirë arritjen e një armëpushimi në Gaza.
Ekspertët vërejnë se Izraeli ka ndjekur prej vitesh një politikë të aneksimit faktik në Bregun Perëndimor, shumë kohë përpara se disa vende evropiane të njoftonin planet për njohjen e Palestinës. Ata shtojnë se politikanët e ekstremit të djathtë në Izrael po e përdorin luftën në Gaza për të forcuar kontrollin mbi këtë territor. /mesazhi