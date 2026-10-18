Rubio i kërkon Izraelit të godasë ashpër dhunën e kolonëve pas sulmit ndaj një gazetareje amerikane

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, i ka kërkuar Izraelit të ndërmarrë masa të ashpra kundër dhunës së kolonëve izraelitë, pas sulmit ndaj fotoreporteres amerikane Heidi Levine në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Rubio tha se administrata e presidentit Donald Trump është “shumë e shqetësuar” nga pamjet e sulmit të së premtes. Ai theksoi se, ndonëse ende nuk kishte marrë një raport zyrtar për incidentin, pamjet që kishte parë “nuk dukeshin aspak mirë”.
Ai shtoi se Trump nuk dëshiron tensione apo krizë në Bregun Perëndimor dhe se administrata amerikane do t’ua bëjë të qarta autoriteteve izraelite pritshmëritë e saj, me qëllim parandalimin e incidenteve të ngjashme në të ardhmen.
Levine, fotoreportere e gazetës The Washington Post, ishte njëra nga dy personat e plagosur në sulmin e kolonëve izraelitë pranë Abu Falahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Ajo deklaroi se ndoshta nuk do të kishte mbijetuar po të mos kishte pasur jelek antiplumb dhe helmetë, pasi sulmuesit vazhdonin ta godisnin me shqelma. /mesazhi