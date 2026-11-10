Rubio i përshkroi bisedimet në Abu Dhabi mes SHBA-së, Rusisë dhe Ukrainës si “shumë produktive”

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio i cilësoi negociatat trepalëshe të së martës midis SHBA-së, Rusisë dhe Ukrainës në Abu Dhabi si “shumë produktive”, duke theksuar se përpjekjet e tyre diplomatike synojnë krijimin e marrëveshjeve të qëndrueshme të sigurisë, transmeton Anadolu.
“Ka shumë punë të bërë në këtë drejtim. Nuk është diçka që pritet të zgjidhet brenda 24 orëve të ardhshme apo diçka e ngjashme”, u tha Rubio sot gazetarëve, gjatë një takimi ministror të G7-ës në Francë.
Rubio theksoi se fakti që përfaqësuesit rusë pranuan formatin trepalësh dhe morën pjesë në takim, është një gjë “e mirë”.
Ai vuri në dukje se në Abu Dhabi janë të pranishëm edhe përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, krahas negociatorëve amerikanë Jared Kushner dhe Steve Witkoff, duke adresuar kështu shqetësimet evropiane se mund të lihen mënjanë. Ai shtoi se qëllimi i Washingtonit është që në një fazë të mëvonshme “ta zgjerojë këtë format trepalësh” për të përfshirë drejtpërdrejt aleatët evropianë në tryezën e negociatave.
Sipas mediave ruse, dita e parë e raundit më të fundit të bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës në Abu Dhabi, kryeqyteti i Emirateve të Bashkuara Arabe, të zhvilluara nën ndërmjetësimin e SHBA-së, përfundoi pas 4 orë e gjysmë negociatash.
Bisedimet pritet të vazhdojnë; agjencia shtetërore ukrainase e lajmeve “Ukrinform”, duke iu referuar shërbimit për shtyp të Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës, raportoi se diskutimet do të rinisin të mërkurën në mëngjes.
Delegacionin e Moskës e kryeson i dërguari i presidentit rus, Vladimir Medinsky ndërsa delegacionin e Kievit e udhëheq kreu i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Ukrainës, Rustem Umerov.
Këto bisedime janë të parat që zhvillohen pas negociatave trepalëshe të mbajtura në Gjenevë të Zvicrës në shkurt të këtij viti. Më herët, në janar dhe shkurt janë zhvilluar dy raunde të tjera negociatash, të cilat gjithashtu u mbajtën në Abu Dhabi.