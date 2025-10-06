Ruloti më luksoz i të gjitha kohërave – kushton 2.8 milionë euro dhe ka një garazh për një veturë!

Në “Caravan Salon” në Düsseldorf, u prezantua Vario Perfect Assoluto, një projekt nga kompania gjermane VARIOmobil.
Me një fuqi prej 530 kuaj-fuqi, katër seksione tërheqëse, një garazh të integruar dhe 36 metra katrorë hapësirë jetese, është menduar për udhëtarët që shijojnë jetën – dhe luksin.
Çmimi i automjetit të ri është rreth 2.8 milionë euro (duke përfshirë 14,000 orë punë), dhe përfshin detaje ekskluzive dhe punë dore.
Zemra e Assolutos është një kombinim shtrati dhe banjoje me një tërheqëse. Dhoma e gjumit ka një krevat king size që tërhiqet nga tre anët.
Përballë tij është një komodinë me një tastierë TV, e rrethuar nga dollapë të bërë me porosi. Njëkohësisht, banjo mund të zgjerohet edhe duke u tërhequr.
Baza e Assolutos është Mercedes-Benz Actros 2553 LLL me një motor nafte me 6 cilindra 12.8 litra me 530 kuaj-fuqi, ndërsa pesha bruto e automjetit është deri në 26 tonelata.
Është i pajisur me një rezervuar karburanti prej 390 litrash, një rezervuar uji të pijshëm prej 600 litrash dhe një rezervuar uji të ndotur prej 350 litrash, i cili lejon udhëtim të pavarur për javë të tëra.
Enterieri është po aq mbresëlënës. Qilimi i bardhë dhe bezhë i prodhuar në Itali kushton deri në 20,000 euro, ndërsa tapiceria prej pëlhure gri të çelët është gjithashtu e punuar në mënyrë luksoze.
Druri i arrës dominon dhomën e ndenjes, ndërsa njësia e kuzhinës e quajtur cubeART bie në sy me një sipërfaqe pune prej qeramike të vërtetë dhe një lavaman qeramikë të bërë posaçërisht.
Të gjitha fasadat e kuzhinës dhe banjës janë të punuara me dorë. Një detaj i veçantë është garazhi i pasmë i makinës, i cili mund të akomodojë modele të tilla si një Mini ose Mercedes-AMG GT Coupe.
Ruloti ka gjithashtu ndriçim të jashtëm LED me një sensor lëvizjeje, një kamerë dere me një sistem mbikëqyrjeje 360 gradë dhe shumë karakteristika të tjera luksoze.