Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova tha se plani evropian i paqes për Ukrainën tregon se Kievi dhe BE-ja nuk janë të përgatitura të punojnë drejt zhdukjes së shkaqeve rrënjësore të konfliktit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Zakharova tha se plani sugjeron se as Ukraina dhe as BE-ja nuk po shqyrtojnë “ndonjë zgjidhje paqësore të drejtë dhe të qëndrueshme”.
“Ata ende mendojnë në terma të luftës dhe aktualisht e konsiderojnë detyrën e tyre kryesore arritjen e një pushimi për forcat e armatosura të mundura ukrainase me çdo kusht”, tha ajo.
“Evropianët janë përpjekur të zbehin propozimet e tyre të papranueshme dhe kryesisht të ngjashme me ultimatumin për Rusinë me dispozita që krijojnë iluzionin e marrjes në konsideratë të interesave ruse”, shtoi Zakharova.
BE-ja ka bërë thirrje për ngrirjen e vijës aktuale të kontaktit në Ukrainë dhe më pas për të negociuar një fund të luftës që vazhdon që nga viti 2022. Megjithatë, Rusia argumenton se shkaqet rrënjësore të konfliktit duhet të adresohen para çdo armëpushimi.
Zakharova tha se BE-ja premton heqjen graduale të sanksioneve dhe zhbllokimin e aseteve ruse, me kusht që Kievi të bie dakord për disa “kompensime”, të cilat Moska i interpreton si pagesën e “dëmshpërblimeve” për Ukrainën.
“Sipas logjikës së autorëve të planit, e gjithë kjo do të krijojë parakushte për fillimin e negociatave ruso-ukrainase mbi menaxhimin e territoreve që ata i quajnë të pushtuara, megjithëse banorët e tyre mbështetën pa mëdyshje bashkimin me Rusinë në një referendum”, tha ajo.