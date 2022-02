Rusia dhe Kina nënshkruan marrëveshje për gazin natyror

Midis Gazprom-it rus dhe CNPC kineze është nënshkruar një marrëveshje për dërgimin e 10 miliardë metra kub gaz rus në vit, transmeton Anadolu Agency (AA).

Në një deklaratë me shkrim nga Gazprom, thuhet se është nënshkruar një kontratë afatgjatë me CNPC për dërgimin e gazit rus në Kinë përmes rrugës së Lindjes së Largët.

Theksohet se marrëveshja në fjalë do të forcojë bashkëpunimin mes dy vendeve. “Kur dërgesat të arrijnë kapacitetin e plotë brenda objektit të marrëveshjes, një shtesë prej 10 miliardë metra kub gaz natyror do të dërgohet në Kinë dhe dërgesa totale e gazit rus në Kinë do të arrijë në 48 miliardë metra kub në vit”, thuhet në deklaratë.

Kryetari i Gazprom-it, Aleksey Miller, deklaroi se marrëveshja tregon besimin e ndërsjellë midis Rusisë dhe Kinës, duke shtuar se “Partnerët tanë kinezë në CNPC kanë parë që Gazprom është një furnizues i besueshëm”. /aa