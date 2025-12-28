Rusia dhe Ukraina akuzojnë njëra-tjetrën për sulme ajrore gjatë natës përpara bisedimeve Trump-Zelenskyy

Moska dhe Kievi akuzuan sot njëri-tjetrin për sulme ajrore gjatë natës, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump do të presë homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelenskyy në Florida për të diskutuar planin e paqes me 20 pika për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë, transmeton Anadolu.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendoi në një deklaratë në Telegram se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 25 dronë ukrainas, 12 prej të cilëve u rrëzuan mbi rajonin Samara, pranë kufirit me Kazakistanin fqinj.
Sekretari i Shtypit i Agjencisë Federale Ruse të Transportit Ajror, Artem Korenyako, tha gjatë natës se ishin vendosur kufizime të përkohshme për mbërritjet dhe nisjet e avionëve në aeroportin ndërkombëtar të Samarës. Kufizimet më vonë u hoqën.
Autoritetet lokale në Samara dhe rajonet e tjera të përmendura në deklaratën ruse, përkatësisht Belgorod, Kursk, Saratov, Volgograd dhe Rostov, nuk raportuan viktima ose dëme në infrastrukturë.
Agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA raportoi gjithashtu se më shumë se 300 fluturime janë vonuar ose anuluar në aeroportet Vnukovo dhe Sheremetyevo të Moskës.
Ndërkohë, Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan në Telegram se mbrojtja ajrore e vendit rrëzoi 30 nga 48 dronë të llojeve të ndryshme të lançuar nga Rusia.
Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës raportoi një zjarr në një ndërtesë banimi dhe dëme në një ndërtesë liceu në qytetin jugor të Odesës si pasojë e një sulmi gjatë natës, por pa të vrarë ose të lënduar.
Guvernatori i Odesës, Oleh Kiper, specifikoi se zjarri u shkaktua nga një dron që goditi çatinë e një ndërtese banimi me dy kate.
“Informacioni mbi viktimat po sqarohet. Shërbimet përkatëse po punojnë në vendngjarje”, shtoi Kiper.
Raportimet vijnë ndërsa Trump do të presë Zelenskyyn në rezidencën e tij Mar-a-Lago në Palm Beach, Florida, më vonë sot, për të diskutuar planin e paqes të propozuar nga SHBA-ja për konfliktin që po zgjat pothuajse katër vjet dhe garancitë e sigurisë, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Ukrainës, Ukrinform.
Presidenti ukrainas mbërriti në SHBA të shtunën pas një vizite në Kanada, ku Otava njoftoi një paketë të re ndihme ekonomike për Kievin në vlerë prej 2,5 miliardë dollarësh kanadezë (1,8 miliardë dollarë amerikanë).
Ndërsa një plan me 28 pika, i bërë publik në nëntor, u propozua fillimisht nga pala amerikane për të dhënë fund konfliktit, diskutimet e mëtejshme kanë çuar në hartimin e një kuadri të rafinuar me 20 pika.