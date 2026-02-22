Rusia dhe Ukraina akuzojnë njëra-tjetrën për sulme gjatë natës, 2 të vdekur dhe 9 të plagosur

Rusia dhe Ukraina të dielën akuzuan njëra-tjetrën për sulme ajrore gjatë natës, nga të cilat u vranë dy persona dhe u plagosën nëntë të tjerë, transmeton Anadolu.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha në një deklaratë se mbrojtja ajrore e saj ka rrëzuar 86 dronë ukrainas, prej të cilëve 29 mbi rajonin kufitar të Belgorodit.
“Si rezultat i sulmeve të mëtejshme të synuara nga Forcat e Armatosura të Ukrainës, një civil u vra dhe një tjetër u plagos”, tha guvernatori i Belgorodit, Vyacheslav Gladkov, në një deklaratë në Telegram.
Zyrtarë nga rajone të tjera të përmendura nga Ministria e Mbrojtjes, përfshirë Saratovin, Voronezhin dhe Smolenskun, njoftuan se sipas informacioneve paraprake, nuk ka viktima apo dëme në infrastrukturën lokale.
Ndërkohë, Forca Ajrore e Ukrainës njoftoi në Telegram se mbrojtja ajrore ukrainase ka rrëzuar 274 nga 297 dronë, si dhe 33 nga 46 raketa të lëshuara nga Rusia gjatë natës.
Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës raportoi se një person u vra dhe pesë të tjerë u plagosën në fshatin Putrivka në rajonin e Kievit, duke shtuar se u dëmtuan edhe objekte infrastrukturore, si dhe ndërtesa banimi dhe komerciale private.
Në deklaratë u tha gjithashtu se objektet e infrastrukturës energjetike në rajonin jugperëndimor të Odesës u goditën gjatë sulmeve të natës dhe pësuan dëme “të konsiderueshme”.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, tha në platformën amerikane X se gjithsej tetë persona u plagosën në vend si pasojë e sulmeve, të cilat prekën edhe rajonet Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava dhe Sumy. Ai shtoi se, ndonëse objektivi kryesor i goditjeve ishte sektori energjetik, janë dëmtuar edhe banesa civile dhe infrastruktura hekurudhore.
“Këtë javë vetëm, Rusia ka lëshuar mbi 1.300 dronë sulmues kundër Ukrainës, mbi 1.400 bomba ajrore të drejtuara dhe 96 raketa të llojeve të ndryshme, përfshirë dhjetëra balistike. Prandaj duhet të forcojmë mbrojtjen ajrore. Na duhen sisteme që i kundërvihen në mënyrë efektive kërcënimeve balistike”, shtoi ai.
Duke komentuar sulmet, Ministria ruse e Mbrojtjes tha në një deklaratë të mëvonshme se ka goditur objekte të kompleksit ushtarako-industrial dhe infrastrukturën energjetike të përdorura nga ushtria ukrainase.
Ukraina, ndërkohë, deri në momentin e këtij raportimi, nuk i ka komentuar pretendimet e Moskës.