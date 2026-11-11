Rusia dhe Ukraina bien dakord “në parim” për një shkëmbim të ri të të burgosurve

Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord “në parim” për një shkëmbim të ri të të burgosurve në shkallë të gjerë, me detaje që do të shpallen së shpejti, tha të mërkurën kreu i delegacionit rus në bisedimet në Abu Dhabi, transmeton Anadolu.
Duke iu drejtuar një konference për shtyp pas ditës së dytë të bisedimeve trepalëshe midis Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së, Vladimir Medinsky njoftoi për ngritjen e çështjes humanitare.
“Po, u ngrit. Anëtarët e delegacionit tonë punuan për këtë qëllimisht. Ne ramë dakord në parim për një shkëmbim të ri të të burgosurve në shkallë të gjerë, parametrat specifikë të të cilit do të shpallen në të ardhmen e afërt”, u shpreh ai.
I pyetur për raundet e mëparshme në Turqi dhe Zvicër, në të cilat palët arritën të bien dakord për shkëmbimin e të burgosurve, Medinsky nuk dha detaje të mëtejshme, duke vënë në dukje se detajet specifike të procesit të negociatave nuk diskutohen kurrë derisa të arrihet një marrëveshje përfundimtare.
Medinsky vuri në dukje se arkitektura e ardhshme evropiane e sigurisë ishte pika qendrore e agjendës së bisedimeve.
“Kemi shkëmbyer qëndrimet tona, diku kemi gjetur mirëkuptim të ndërsjellë, diku jo. Dhe kjo bisedë sigurisht që do të vazhdojë”, njoftoi ai.
Zyrtari tha se Rusia e ka ngritur çështjen e një sistemi të ri të sigurisë evropiane shumë herë, në 2008 dhe në 2021, dhe se lufta në Ukrainë tregoi se sistemi ekzistues po dështon.
“Bota ka nevojë për një sistem të ri modern, të përditësuar të sigurisë, një sistem të drejtë, jo në kurriz të disa vendeve individuale,” tha ai.
– Asnjë kontakt me delegacionin evropian
Medinsky tha se delegacioni rus nuk bëri asnjë kontakt me përfaqësuesit evropianë në Abu Dhabi.
“Jo, ne nuk kemi komunikuar me ta. Ne nuk e kuptojmë vërtet se në çfarë statusi janë këtu. Negociatat janë të një natyre dypalëshe të miratuar”, deklaroi ai.
“Ne nuk marrim asnjë iniciativë të vetme paqeje, asnjë propozim të vetëm konkret paqeje nga vendet evropiane” tha ai duke shtuar: “Nëse kanë ardhur si turistë, le të flasin mes tyre, kur të ketë propozime konkrete, atëherë mund të diskutohen”.
Medinsky vlerësoi të dërguarit e SHBA-së, Steve Witkoff dhe Jared Kushner.
“Të dërguarit e (Presidentit të SHBA Donald) Trump janë njerëz të sinqertë, efektivë dhe, më e rëndësishmja, nuk synojnë biseda boshe, por rezultate”, theksoi ai.
Zyrtari falënderoi gjithashtu udhëheqjen e Emirateve të Bashkuara Arabe për organizimin e bisedimeve.