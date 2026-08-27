Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë akuza pas sulmeve gjatë natës që lanë disa persona të plagosur

Disa persona u plagosën të enjten, ndërsa Rusia dhe Ukraina shkëmbyen akuza lidhur me sulmet ajrore gjatë natës ndaj objekteve në të dyja vendet, transmeton Anadolu.
Në Ukrainë, guvernatori i Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha, tha në Telegram se tre persona u plagosën pasi sulmet ruse dëmtuan një ndërmarrje dhe një objekt industrial, ky i fundit në Kryvyi Rih.
Autoritetet lokale raportuan gjithashtu tre të plagosur në rajonin juglindor të Zaporizhzhias, ndërsa në rajonin qendror Poltava u goditën ndërmarrje industriale dhe objekte energjetike.
Tymur Tkachenko, kreu i Administratës Ushtarake të Qytetit të Kievit, tha se edhe zona përreth kryeqytetit ukrainas u sulmua gjatë natës me dronë dhe raketa balistike ruse, duke bërë të ditur se dy persona u plagosën.
“Në distriktin Boryspil, si pasojë e sulmit shpërtheu zjarr në një magazinë”, tha Tkachenko, duke shtuar se u dëmtuan edhe magazina në distriktin Fastiv.
Guvernatori i Odesës, Oleh Kiper, tha se gjatë një sulmi të kombinuar “masiv” rus u dëmtuan një ndërtesë banimi 16-katëshe, dy institucione arsimore dhe një banesë private.
Kiper tha se u goditën edhe objekte infrastrukturore.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha në platformën amerikane të mediave sociale X se aleatët evropianë kanë marrë këtë javë “vendime të rëndësishme” për forcimin e mbrojtjes ajrore të Ukrainës.
“Është e rëndësishme që këto të plotësohen edhe me paketa shtesë për mbrojtjen nga raketat balistike, para së gjithash përmes PURL (Listës së Kërkesave të Prioritizuara të Ukrainës)”, tha ai.
“Çdo gjë që forcon mbrojtjen e qiellit tonë shpëton në mënyrë efektive jetën e ukrainasve çdo ditë”, shtoi Zelenskyy.
Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan se mbrojtja ajrore rrëzoi 222 nga 258 dronë dhe tetë raketa të lëshuara nga Rusia gjatë natës.