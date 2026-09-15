Rusia furnizon për herë të parë bazat ushtarake në Siri sipas marrëveshjes së re

Një autokolonë ruse ka dërguar furnizime në portin e Tartusit në Siri për herë të parë që nga marrëveshja e re mes Moskës dhe Damaskut, e nënshkruar në gusht.
Autokolona, e përbërë nga katër anije, mbërriti në port më 7 shtator. Kjo tregon se Rusia po vazhdon furnizimin e objekteve të saj në perëndim të Sirisë, përfshirë portin e Tartusit dhe bazën ajrore Hmeimim.
Siria njoftoi në fillim të gushtit se kishte arritur një memorandum mirëkuptimi me Rusinë pas 18 muajsh negociatash.
Sipas Ministrisë së Jashtme siriane, marrëveshja parashikon që të dyja bazat, të cilat për një kohë të gjatë kanë qenë pikat kryesore të pranisë ushtarake ruse në Mesdhe dhe Lindjen e Mesme, të shndërrohen në “qendra të përbashkëta për trajnime dhe ngritjen e kapaciteteve”. Siria do të marrë kontrollin mbi operacionet civile në këto objekte.
Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti sirian Ahmed al-Sharaa kanë vazhduar diskutimet për të ardhmen e bazave.
Imazhet satelitore të verifikuara nga Reuters treguan anijen e ngarkesave Sparta të ankoruar në Tartus, pranë anijes ruse të furnizimit të flotës Akademik Pashin. Tankeri rus General Skobelev ndodhej ende në det të hapur.
Anija Sparta ka transportuar prej kohësh pajisje dhe furnizime ushtarake ruse në Siri. Si Sparta, ashtu edhe tankeri General Skobelev janë nën sanksione perëndimore. /mesazhi