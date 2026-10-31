Rusia godet me dronë Kievin, kryeqyteti ukrainas mbetet pa energji elektrike

Kryebashkiaku i Kievit, Vitali Klitschko, tha sonte se një sulm me dron rus kishte goditur objektiva infrastrukturore dhe një kompani e madhe e energjisë raportoi ndërprerje të energjisë elektrike në disa lagje të qytetit.
Klitschko, në një mesazh në Telegram, shkroi se sulmet kishin shkaktuar gjithashtu ndërprerje të energjisë elektrike në kryeqytetin ukrainas. Ai shtoi se ekipet e shërbimeve të qytetit ishin në rrugë për të riparuar dëmet.
DTEK, një kompani e madhe e energjisë elektrike ukrainase, njoftoi se pjesë të katër lagjeve pësuan ndërprerje të energjisë elektrike. /tema