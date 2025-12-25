Rusia i bën thirrje SHBA-së të përdorë “pragmatizmin dhe racionalitetin” për të zgjidhur problemet me Venezuelën

Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, i ka bërë thirrje presidentit amerikan, Donald Trump, që të zgjidhë krizën në marrëdhëniet me Venezuelën duke përdorur “pragmatizmin dhe racionalitetin që janë të qenësishëm” tek ai, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, Zakharova tha se forcimi i pranisë së SHBA-së në Karaibe u diskutua të martën në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, ku shumica dërrmuese e vendeve dënuan veprimet e Washingtonit në rajon.
“Sot, jemi fjalë për fjalë dëshmitarë të paligjshmërisë në Detin e Karaibeve, ku po ringjallen praktika në dukje të harruara të përvetësimit të paligjshëm të pronës, si pirateria, grabitjet dhe banditizmi”, tha ajo.
Ajo theksoi se, nga këndvështrimi i së drejtës ndërkombëtare detare, një sjellje e tillë bie ndesh me lirinë e lundrimit.
“Ne i dënojmë kategorikisht këto dukuri dhe bëjmë thirrje për stabilitet dhe respektim të sundimit të ligjit në hapësirën detare. Ne mbajmë me vendosmëri qëndrimin se Amerika Latine dhe pellgu i Karaibeve duhet të mbeten zona paqeje, siç u shpall në vitin 2014,” theksoi Zakharova.
Sipas saj, Rusia mbron uljen e tensioneve dhe ruajtjen e marrëdhënieve, besimit dhe parashikueshmërisë.
“Është thelbësore të parandalohet që situata të marrë një kthesë shkatërruese dhe ne mbështetemi te pragmatizmi dhe racionaliteti që i janë të qenësishëm presidentit amerikan Trump për të lehtësuar zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, brenda kuadrit të normave të së drejtës ndërkombëtare,” tha ajo.
Zakharova ritheksoi mbështetjen e Rusisë për qeverinë e presidentit Nicolas Maduro, duke argumentuar se politikat e saj synojnë mbrojtjen e sovranitetit dhe interesave kombëtare, si dhe sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe të sigurt.
Zakharova i hodhi poshtë gjithashtu si “të rreme” raportimet për evakuimin e ambasadës ruse në Venezuelë.
“Ambasada ruse në Karakas dhe specialistët rusë në Venezuelë po funksionojnë në regjim normal,” deklaroi ajo.