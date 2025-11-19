Rusia kritikon rezolutën e OKB-së për Gazën: “Kundërshton vendimet ndërkombëtare për shtetin palestinez”

Rusia tha të martën se rezoluta e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e hartuar nga SHBA për Gazën, bie ndesh me vendimet ndërkombëtare që parashikojnë krijimin e shtetit palestinez.
Të hënën, KS miratoi rezolutën që krijon Bordin e Paqes dhe autorizon një Forcë Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) për administrimin, rindërtimin dhe sigurinë në Rripin e Gazës deri më 31 dhjetor 2027. Rezoluta kaloi me 13 vota pro, ndërsa Rusia dhe Kina abstenuan.
Që nga tetori 2023, lufta në Gaza ka vrarë gati 69,500 palestinezë dhe ka plagosur mbi 170,700 të tjerë, ndërsa pjesa më e madhe e territorit është kthyer në rrënoja.
Ministria e Jashtme ruse tha se rezoluta nuk i jep Këshillit të Sigurimit “prerogativat e nevojshme për ruajtjen e paqes dhe sigurisë” dhe bie ndesh me vendimet e njohura ndërkombëtare që parashikojnë krijimin e shtetit palestinez brenda kufijve të vitit 1967, me kryeqytet Jerusalemin Lindor.
Rusia theksoi se abstenimi i saj u bë duke marrë parasysh qëndrimin e Autoritetit Palestinez dhe mbështetjen e vendeve arabe dhe myslimane për rezolutën, me synimin për të shmangur përshkallëzim të mëtejshëm.
Moska akuzoi Uashingtonin se ka bllokuar me veton e tij gjashtë herë rezoluta për armëpushim, duke e zgjatur luftën.
Ajo paralajmëroi që vendimi i ri të mos shndërrohet në “eksperiment të pakontrolluar” në territorin palestinez, as në pengesë për të drejtat legjitime të palestinezëve dhe aspiratat e izraelitëve për siguri.
Ambasadori rus në OKB, Vasily Nebenzya, tha se Rusia abstenoi sepse plani anashkalon rolin e Palestinës dhe nuk sqaron se kur Gaza do t'i kalojë Autoritetit Palestinez, ndërsa Bordi i Paqes dhe ISF "do të veprojnë në mënyrë autonome pa marrë parasysh qëndrimin e Ramallahut."