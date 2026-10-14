Rusia: Marrëveshja me SHBA-në për naftën ofron “shumë mundësi të tjera” për bashkëpunim dypalësh

Marrëveshja ruso-amerikane për furnizimin e tregjeve amerikane dhe globale me naftë dizel nga Moska ofron “shumë mundësi të tjera” për bashkëpunim dypalësh, deklaroi të mërkurën një zyrtar i lartë rus, raporton Anadolu.
Duke folur për gazetarët në margjinat e Javës Ruse të Energjisë, një forum treditor në Moskë, i dërguari i presidentit rus, Kirill Dmitriev, tha se vendi i tij do të vazhdojë bashkëpunimin ekonomik me SHBA-në.
“Kjo përfshin jo vetëm marrëveshjen për naftën dizel, por edhe shumë mundësi të tjera për bashkëpunim ekonomik dhe investues me SHBA-në – mundësi nga të cilat përfitojnë njësoj Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe tregjet globale”, tha ai.
Dmitriev shtoi se Rusia do të vazhdojë të angazhohet me SHBA-në për projekte ekonomike dhe investuese, si dhe do të vazhdojë t’i shpjegojë Washingtonit, duke përdorur “shembuj”, se sanksionet amerikane dëmtojnë kryesisht vetë qytetarët dhe bujqit amerikanë.
Ai tha se heqja e sanksioneve ndaj naftës dizel ruse pati efekt të menjëhershëm pozitiv në SHBA, Rusi dhe tregjet globale, por shtoi se zbatimi praktik i këtyre furnizimeve do të paraqesë “sfida të konsiderueshme”.
“Megjithatë, duke punuar me palën amerikane për t’i zgjidhur këto çështje, ne po dëshmojmë aftësinë tonë për të bashkëpunuar dhe për të arritur rezultate. Nafta dizel do të furnizohet në SHBA dhe ne do t’i kapërcejmë të gjitha pengesat”, shtoi ai.
Ai akuzoi shumë nga “kundërshtarët” e Rusisë se po përpiqen ta pengojnë marrëveshjen për naftën dizel, duke shtuar se Moska është në komunikim të vazhdueshëm me SHBA-në për nënshkrimin e kontratave për këtë marrëveshje, të cilat mund të nënshkruhen në “ditët në vijim”.
Të premten e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump bëri të ditur një marrëveshje për furnizimin me naftë dizel, pas një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, sipas së cilës Moska ra dakord të furnizojë tregjet amerikane dhe globale me karburant.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy e kritikoi marrëveshjen, duke e cilësuar atë si “dhuratë” për Putinin dhe duke paralajmëruar se lehtësimi i kufizimeve ndaj eksporteve ruse të naftës dizel mund të ndihmojë në financimin e përpjekjeve luftarake të Moskës.