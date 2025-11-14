Rusia pret që kontaktet me SHBA-në të vazhdojnë pavarësisht tensioneve

Rusia pret që kontaktet me SHBA-në të vazhdojnë, pasi të dyja palët e njohin rëndësinë e dialogut të rregullt pas samitit të Alaskës dhe telefonatës pasuese, tha zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, raporton Anadolu.
Zakharova u tha gazetarëve se përderisa Moska sheh “shumë gjëra irrituese” të mbetur nga administrata e mëparshme amerikane, ajo aktuale ka treguar “gatishmëri të qartë” për të rifilluar angazhimin. “Po ndodh, megjithëse jo aq shpejt sa do të donim”, tha ajo.
Sipas saj, komunikimi midis ministrit të Jashtëm Sergey Lavrov dhe sekretarit të Shtetit të SHBA-së Marco Rubio u ndërpre pas takimit në Alaskë dhe telefonatës pasuese, por të dyja palët “e kuptojnë nevojën për komunikim të rregullt”, veçanërisht për Ukrainën dhe çështjet dypalëshe.
“Këto kontakte do të vazhdojnë kur të jetë e nevojshme”, shtoi ajo.
Zakharova përsëriti gatishmërinë e Rusisë për të mbajtur një samit të dytë Rusi-SHBA në Budapest, me kusht që ai të “mbështetet në rezultatet e zhvilluara mirë” të takimit të Alaskës.
Marrëdhëniet midis Moskës dhe Washingtonit kanë mbetur të tendosura për shkak të mosmarrëveshjeve mbi Ukrainën, kontrollin e armëve bërthamore dhe çështjet e sigurisë rajonale.
Samiti i Alaskës në fillim të këtij viti ishte takimi i parë dypalësh i nivelit të lartë që nga viti 2023, i ndjekur nga kontakt i kufizuar midis diplomatëve më të lartë të të dy vendeve.