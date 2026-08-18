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Rusia pretedon se ka rrëzuar një numër rekord prej 1.671 dronë ukrainas në 24 orë

Ministria ruse e Mbrojtjes tha të martën se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kishin rrëzuar 1.671 dronë ukrainas gjatë 24 orëve të fundit, duke shënuar atë që e përshkroi si një numër rekord përgjimesh, transmeton Anadolu.

Moska tha se rekordi i mëparshëm u vendos të dielën, kur pretendoi se kishte kapur 1.478 dronë.

“Sistemet e mbrojtjes ajrore rrëzuan … 1.671 mjete ajrore pa pilot me krahë fikse,” tha ministria.

Ministria pohoi gjithashtu se forcat ruse kishin kapur vendbanimet Krasnopodillya dhe Orikhuvatka në rajonin e Donetsk dhe goditën qendrat logjistike, karburantin, energjinë dhe infrastrukturën e transportit të përdorur nga forcat ukrainase.

Theksohet se sulmet synonin gjithashtu objektet e montimit të dronëve, vendet e magazinimit për dronët dhe komponentët e tyre, si dhe vendet e vendosjes së përkohshme të trupave ukrainase dhe personelit të huaj në 148 vende.

Ministria tha se dronët sulmues rusë goditën tanket e karburantit në portin e Odesa të hënën në mbrëmje, duke pretenduar se karburanti ishte menduar për forcat ukrainase.

Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar menjëherë pretendimet e Rusisë dhe verifikimi i pavarur i pretendimeve është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.

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