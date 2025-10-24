Rusia pretendon se ka marrë nën kontroll 10 vendbanime në Ukrainë brenda një jave

Ministria ruse e Mbrojtjes deklaroi të premten se forcat e saj kanë marrë kontrollin e 10 vendbanimeve ukrainase gjatë javës së kaluar, transmeton Anadolu.
Vendbanimet ndodhen në rajonet Donetsk, Dnipropetrovsk, Kharkiv dhe Zaporizhzhia, sipas një deklarate të ministrisë.
Në përgjigje të sulmeve me dronë ukrainas, Rusia kreu sulm masiv dhe gjashtë sulme në grup kundër ndërmarrjeve ushtarake industriale ukrainase dhe objekteve energjetike që i mbështesin ato.
Ministria pretendon se 22 depo ushtarake u shkatërruan në Ukrainë gjatë së njëjtës periudhë.
Sipas deklaratës, sulmet ajrore ukrainase u zmbrapsën me një avion luftarak Su-27, katër raketa lundrimi, 18 bomba aviacioni të drejtuara, 15 raketa HIMARS dhe 1.441 dronë të rrëzuar gjatë javës së kaluar.
Ukraina nuk ka komentuar ende mbi këto pretendime. Verifikimi i pavarur mbetet sfidues për shkak të konfliktit të vazhdueshëm.