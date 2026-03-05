Rusia raporton shkëmbim të burgosurish me Ukrainën, shkëmbehen 200 ushtarë

Rusia tha sot se kreu një shkëmbim të burgosurish me Ukrainën, ku përfshihen 200 persona nga secila palë, transmeton Anadolu.
“200 ushtarakë rusë janë kthyer nga territori i kontrolluar nga regjimi i Kievit. Në këmbim, 200 të burgosur lufte të Forcave të Armatosura të Ukrainës janë dorëzuar”, tha Ministria e Mbrojtjes e vendit, sipas mediave shtetërore, përfshirë agjencinë e lajmeve RIA.
Sipas një deklarate nga Ministria e Jashtme ruse, shkëmbimi u bë i mundur “falë ndërmjetësimit humanitar të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe SHBA-së”.
“Të gjithë ushtarakët rusë që u kthyen në shtëpi po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore dhe psikologjike”, tha deklarata në të cilën shtohet se një shkëmbim i dytë prej 300 për 300 personash është planifikuar për të premten.
Veçmas, ndihmësi presidencial rus Vladimir Medinsky shkroi në Telegram se Moska dhe Kievi do të shkëmbejnë nga 500 të burgosur lufte secili më 5-6 mars, si pjesë e marrëveshjeve të arritura gjatë bisedimeve të paqes në Gjenevë.
Autoritetet ukrainase nuk kanë komentuar ende.