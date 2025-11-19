Rusia sinjalizon gatishmëri për bisedime pas thirrjes së presidentit turk për të ringjallur negociatat e Stambollit

Rusia ka sinjalizuar se mbetet e gatshme të rifillojë bisedimet mbi Ukrainën, duke iu përgjigjur shpresës së ripërtërirë të presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, për ringjalljen e rrugës së negociatave të Stambollit, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë së lajmeve TASS, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, u tha gazetarëve se Moska vazhdon të favorizojë dialogun dhe hodhi poshtë sugjerimet se është përgjegjëse për pauzën e zgjatur.
“Moska është e hapur për vazhdim. Moska është e hapur për negociata”, tha Peskov.
Ai përsëriti akuzën se pauza është për shkak të mosgatishmërisë së “regjimit të Kievit”.
Më herët gjatë ditës, Erdogan se Turqia beson se procesi i Stambollit mund të rivendoset “me një kornizë gjithëpërfshirëse që mund të adresojë problemet tashmë akute”. Ai kujtoi se Ankaraja priti tre raunde bisedimesh Rusi-Ukrainë këtë vit, gjatë të cilave u bë “përparim” dhe palët ishin në gjendje të diskutonin drejtpërdrejtë çështjet e armëpushimit dhe paqes.
Presidenti turk gjithashtu i përshkroi takimet si një moment kyç diplomatik dhe përsëriti gatishmërinë e Turqisë për të shqyrtuar çdo propozim nga Moska që arrin një armëpushim dhe hap rrugën për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.