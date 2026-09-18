Rusia thirri të premten të ngarkuarin me punë të Mbretërisë së Bashkuar për të protestuar ndaj asaj që tha se ishte furnizimi britanik me dronë dhe sisteme të tjera armësh në Ukrainë, tha Ministria e Jashtme ruse, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ministria akuzoi Londrën për ndjekjen e një politike “konfrontuese” që synon zgjatjen dhe përshkallëzimin e luftës, duke thënë se kjo po vonon perspektivat për një zgjidhje politike.
Ministria tha se furnizimet britanike të armëve sulmuese me rreze të gjatë e bëjnë Londrën një “bashkëpunëtor” në ato që i përshkroi si “mizoritë e përgjakshme” të Ukrainës, duke i quajtur veprimet e supozuara “terrorizëm dhe krime lufte”.
Ajo akuzoi gjithashtu Mbretërinë e Bashkuar për shkeljen e detyrimeve të saj ndërkombëtare përmes mbështetjes së saj për Kievin dhe paralajmëroi për rreziqet që lindin nga ato që i quajti veprimet “shkatërruese” të Londrës.
Ministria i hodhi poshtë përpjekjet britanike si të kota, duke pretenduar se forcat ruse mbajnë “iniciativën strategjike” në fushën e betejës në Ukrainë.
Ministria tha se Rusia rezervon të drejtën për të marrë “masa të nevojshme hakmarrëse” nën të drejtën e saj për vetëmbrojtje dhe paralajmëroi se çdo objekt ushtarak britanik në Ukrainë, i përdorur për të nisur sulmet kundër territorit rus, do të konsiderohet objektiv legjitim.
Ajo i bëri thirrje Londrës që të braktisë atë që e përshkroi si një “politikë shkallëzuese” dhe të respektojë detyrimet e saj ndërkombëtare.