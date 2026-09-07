Rusia u jep kompanive ajrore serbe të drejtën për të kryer fluturime të rregullta drejt rajonit të Kaliningradit

Ministria e Transportit e Rusisë ka bërë të ditur se kompanitë ajrore serbe do të lejohen të kryejnë fluturime të rregullta drejt rajonit rus të Kaliningradit, pas një marrëveshjeje mes autoriteteve të aviacionit të dy vendeve, transmeton Anadolu.
Sipas marrëveshjes, tha ministria, kompanitë ajrore të përcaktuara serbe do të fitojnë të drejtën për të kryer fluturime të rregullta drejt Kaliningradit, por ajo nuk specifikoi se kur do të fillojnë fluturimet apo cilat kompani do t’i operojnë ato.
Kaliningradi është një eksklavë ruse në Detin Baltik, e ndarë nga pjesa tjetër e Rusisë nga Lituania dhe Bjellorusia dhe që kufizohet me anëtaret e NATO-s, Lituaninë dhe Poloninë.
Pozita e tij e ka bërë rajonin një pikë të rëndësishme të tensioneve të sigurisë në Baltik, veçanërisht që nga viti 2022, mes mosmarrëveshjeve për transitin përmes Lituanisë, shtimit të aktivitetit ushtarak dhe incidenteve të patrullimit ajror rreth eksklavës.
Serbia ka mbetur një nga vendet e pakta evropiane që ruan lidhje të drejtpërdrejta ajrore të rregullta me Rusinë që nga viti 2022, kur BE-ja ua ndaloi kompanive ajrore ruse përdorimin e hapësirës së saj ajrore, ndërsa Rusia vendosi kufizime reciproke ndaj kompanive ajrore të BE-së.
Air Serbia vazhdoi të operojë fluturime mes Beogradit dhe qyteteve ruse, duke e bërë Serbinë një lidhje të rëndësishme ajrore të drejtpërdrejtë mes Rusisë dhe Evropës jashtë BE-së.
Aktualisht, asnjë kompani ajrore e BE-së nuk fluturon drejt, nga apo mbi hapësirën ajrore ruse, ndërsa Agjencia e BE-së për Sigurinë e Aviacionit (EASA) vazhdon të këshillojë kundër operimeve në pjesë të hapësirës ajrore të Rusisë perëndimore.