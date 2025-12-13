Sa fëmijë janë vrarë në Gaza që nga armëpushimi më 10 tetor?

Shënjestra e zakonshme e një shteti mizor, poshtërsisht dhe me referenca bliblike
UNICEF tha të premten se të paktën 82 fëmijë janë vrarë në Gaza që nga hyrja në fuqi e armëpushimit në tetor, duke paralajmëruar për atë që e përshkroi si një model tronditës dhune.
“UNICEF është në dijeni se 82 fëmijë janë raportuar të vrarë në Gaza që nga 10 tetori, i cili është, përsëri, një model tronditës dhe duhet të ndalet”, u tha zëdhënësi i UNICEF-it, Ricardo Pires, gazetarëve në Gjenevë.
Sipas Zyrës së Medias në Gaza, të paktën 386 persona janë vrarë dhe 980 të tjerë janë plagosur nga zjarri ushtarak izraelit që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut raportoi gjithashtu më shumë se 350 sulme që nga hyrja në fuqi e armëpushimit.
Edhe pse armëpushimi hyri në fuqi më 10 tetor, kushtet e jetesës në Gaza nuk janë përmirësuar, pasi Izraeli vazhdon të vendosë kufizime të ashpra në hyrjen e kamionëve me ndihma, në shkelje të protokollit humanitar të marrëveshjes. Izraeli ka vrarë më shumë se 70,000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur mbi 171,000 të tjerë në sulmet ndaj Gazës që nga tetori i vitit 2023, të cilat kanë vazhduar pavarësisht armëpushimit. /tesheshi