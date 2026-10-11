Sa kalori digjni për një orë me biçikletë? Shifrat varen nga pesha dhe ritmi

Një orë çiklizëm mund të shpenzojë nga disa qindra deri në mbi 600 kalori, por rezultati ndryshon sipas intensitetit, terrenit dhe peshës trupore
Ngasja e biçikletës është një nga aktivitetet fizike që mund të bëhen lehtësisht pjesë e përditshmërisë. Mund ta përdorni për të shkuar në punë, për të lëvizur nëpër qytet, për një shëtitje fundjave ose thjesht për të kaluar më shumë kohë jashtë. Përveçse praktike dhe argëtuese, është edhe një mënyrë e mirë për të përmirësuar kondicionin dhe për të shpenzuar energji.
Çiklizmi angazhon sidomos muskujt e këmbëve dhe vitheve, ndërsa gjatë pedalimit rritet puna e zemrës dhe mushkërive. Aktiviteti i rregullt mund të ndihmojë në përmirësimin e qëndrueshmërisë fizike. Një avantazh tjetër është se biçikleta zakonisht ushtron më pak ngarkesë mbi nyjat sesa vrapimi, prandaj shumë njerëz e tolerojnë më lehtë.
Sa kalori digjen për një orë?
Nuk ekziston një shifër e vetme që vlen për të gjithë. Shpenzimi i kalorive varet nga pesha trupore, shpejtësia, terreni, pjerrësia, rezistenca, kondicioni dhe intensiteti i ngasjes. Megjithatë, vlerat orientuese japin një ide të mirë.
Një person me peshë rreth 60 kilogramë mund të djegë afërsisht 250 deri në 350 kalori gjatë një ore ngasje të lehtë. Me ritëm mesatar, shpenzimi mund të arrijë 400 deri në 500 kalori, ndërsa ngasja më intensive mund të kalojë 550 kalori.
Te një person me peshë rreth 70 kilogramë, një orë çiklizëm i lehtë mund të shpenzojë afërsisht 300 deri në 400 kalori. Me intensitet mesatar, shifra mund të shkojë në 450 deri në 600 kalori, ndërsa ritmi më i shpejtë mund ta rrisë edhe më shumë shpenzimin.
Një person rreth 80 kilogramë mund të djegë 350 deri në 450 kalori me ritëm të lehtë. Me intensitet mesatar ose të lartë, shpenzimi mund të arrijë 550, 650 apo edhe më shumë kalori në një orë.
Pra, një orë me biçikletë mund të jetë stërvitje serioze edhe kur nuk krijon ndjesinë e ushtrimeve klasike në palestë, transmeton Telegrafi.
Nuk duhet të ngisni gjithmonë shpejt
Për të pasur përfitime nga çiklizmi nuk është e nevojshme që çdo dalje të kthehet në garë. Edhe një ritëm mesatar, gjatë të cilit frymëmarrja përshpejtohet por ende mund të flisni, mund të jetë i dobishëm për kondicionin.
Nëse dëshironi më shumë intensitet, mund të përfshini intervale të shkurtra me shpejtësi më të madhe, ngjitje ose pjesë të rrugës me rezistencë më të lartë. Sa më i madh intensiteti, aq më i madh zakonisht është edhe shpenzimi i energjisë.
Megjithatë, numri i kalorive nuk duhet të jetë matësi i vetëm i një stërvitjeje të mirë. Rregullsia, përmirësimi i kondicionit, ndjenja e forcës dhe kënaqësia nga lëvizja janë po aq të rëndësishme.
Rregullojeni biçikletën para se të niseni
Pozicioni i saktë në biçikletë ka rëndësi si për rehati, ashtu edhe për të shmangur ngarkesën e panevojshme në gjunjë, ijë dhe shpinë. Kur pedali ndodhet në pikën më të ulët, këmba duhet të jetë pothuajse e shtrirë, por gjuri të mbetet pak i përkulur.
Nëse ulësja është shumë e ulët, gjunjët përkulen tepër gjatë pedalimit. Nëse është shumë e lartë, legeni mund të lëvizë nga njëra anë në tjetrën ndërsa përpiqeni të arrini pedalin.
Edhe timoni duhet të jetë në një pozicion që nuk ju detyron ta mbani trupin tepër të përkulur. Shpatullat dhe krahët duhet të qëndrojnë sa më të relaksuar.
Nëse pas ngasjes keni vazhdimisht dhimbje në gjunjë, qafë ose në pjesën e poshtme të shpinës, mund të jetë shenjë se pozicioni i ulëses ose timonit ka nevojë për rregullim.
Aktivitet që futet lehtë në përditshmëri
Një nga avantazhet më të mëdha të biçikletës është se aktiviteti fizik mund të kombinohet me gjërat që gjithsesi duhet t’i bëni. Mund të shkoni me biçikletë në punë, në dyqan, për kafe ose të organizoni një shëtitje më të gjatë gjatë fundjavës.
Nuk është e domosdoshme të bëni një orë pa ndërprerje. Dy ngasje nga 30 minuta gjatë ditës japin po ashtu një orë aktivitet, ndërsa vazhdimësia është më e rëndësishme sesa një stërvitje shumë intensive herë pas here.
Me helmetë, ujë të mjaftueshëm, biçikletë të rregulluar siç duhet dhe ritëm të përshtatur me kondicionin tuaj, çiklizmi mund të jetë një nga mënyrat më të këndshme për të lëvizur më shumë dhe për të shpenzuar disa qindra kalori.