Sa orë duhet të flenë fëmijët sipas moshës? Nga foshnjat te adoleshentët

Gjumi cilësor është thelbësor për rritjen, zhvillimin e trurit dhe shëndetin emocional të fëmijëve.
Mungesa e tij mund të ndikojë në humor, përqendrim dhe sjellje, ndaj krijimi i një rutine të qëndrueshme të gjumit është i rëndësishëm që në muajt e parë të jetës.
Sipas rekomandimeve të përmendura nga Irish Mirror, nevojat për gjumë ndryshojnë sipas moshës.
Të porsalindurit kanë nevojë për periudha më të gjata gjumi gjatë 24 orëve, ndërsa adoleshentët duhet të flenë mjaftueshëm çdo natë për të mbështetur zhvillimin dhe përqendrimin.
Ja sa orë gjumë rekomandohen për secilën grupmoshë:
0–4 muaj: rreth 8–18 orë në ditë.
4–12 muaj: 12–16 orë, përfshirë dremitjet gjatë ditës.
1–2 vjeç: 11–14 orë në ditë.
3–5 vjeç: 10–13 orë në ditë.
6–12 vjeç: 9–12 orë në ditë.
13–18 vjeç: 8–10 orë çdo natë.
Andrea Grace, konsulente pediatrike e gjumit me më shumë se 25 vjet përvojë, thekson se gjumi ndihmon në zhvillimin njohës, kujtesën, shëndetin emocional dhe funksionimin e sistemit imunitar.
Ajo vëren gjithashtu se ndryshimet sezonale mund të ndikojnë në rutinën e gjumit.
Në dimër, mëngjeset e errëta dhe ekspozimi ndaj dritës artificiale në mbrëmje mund të ndikojnë në ritmin natyror të gjumit, ndërsa ditët e gjata të pranverës dhe verës mund t’ua vështirësojnë disa fëmijëve fjetjen në orarin e zakonshëm.
Për të krijuar kushte më të mira për pushim, ekspertja këshillon prindërit të vendosin një rutinë të qetë para gjumit, të mbajnë dhomën të rregullt dhe të kufizojnë dritat e panevojshme.
Sipas saj, një temperaturë ambienti prej 16–20 gradë Celsius dhe një dhomë sa më e errët mund të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi të përshtatshëm për gjumë.