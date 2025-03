Samiti arab do të jep një kundërshtim të fortë planit të Trump për Gazën

Gamal Bayoumi, ish-zëvendësministri i Punëve të Jashtme i Egjiptit në BE, i ka thënë Al Jazeera se samiti arab që po zhvillohet në Kajro do t’ia bënte të qartë qëndrimin e liderëve arabë Trumpit në lidhje me planin e tij për të larguar me forcë palestinezët dhe për të rindërtuar Gazën.

“Samiti i sotëm do t’i dërgojë një “jo” të madhe planit të Trump,” tha Bayoum.

“Ne kurrë nuk kemi kursyer asnjë përpjekje apo para për të ndihmuar fqinjët tanë palestinezë, sepse kjo është një çështje e sigurisë kombëtare për ne”, shtoi ish-ambasadori.

Bayoum tha se Egjipti ka kontakte të drejtpërdrejta me Izraelin dhe “ata e dinë saktësisht se çfarë nënkuptojmë kur themi se do të rindërtojmë Gazën”.

“Palestinezët nuk do të largohen kurrë nga toka e tyre”, shtoi ai.