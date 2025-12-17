Samiti në Bruksel/ Osmani: Shpresojmë që aplikimi ynë të jetë në tryezën e anëtarëve të këshillit shumë shpejt

Në Bruksel, sot po mbahet Samiti i liderëve BE-Ballkan Perëndimor, ku Republika e Kosovës po përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani.
Përpara se të fillojë samiti, Osmani u prononcua shkurtimisht për “Euronews”, ku deklaroi se Kosova absolutisht synon të marrë statutin e kandidatit për integrim në BE.
“Shpresojmë që aplikimi ynë të jetë në tryezën e anëtarëve të këshillit shumë, shumë shpejt. Në fakt, si identitet, si vend, si komb, ne kemi kontribuar në vlerat mbi të cilat qëndron Bashkimi Evropian për shekuj me radhë. Pra, ne besojmë fuqimisht se, ndërsa është një proces shumë kompleks, nëse përdoren kriteret e bazuara në meritë, Kosova në të vërtetë do të kishte qenë një favorite deri tani. Por, është komplekse në rastin tonë. Përveç kësaj, për shkak të pesë vendeve të panjohura, të cilat shpresojmë vërtet se do ta kuptojnë se të kesh Kosovën si anëtare të unionit, nuk është vetëm përfitimi i popullit të Kosovës, por është një imperativ strategjik. Është një imperativ sigurie për të gjithë kontinentin”, deklaroi Osmani, raporton IndeksOnline.
Presidentja tha se Kosova është rreshtuar krah përmirësimit të performancës në indekset ndërkombëtare, qoftë në atë të ligjit, të ekonomisë e kështu me radhë.
“Nëse shohim se çfarë thotë BE-ja për këtë progres, Kosova tani është 100% në përputhje me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian. Çdo vendim i vetëm në këto fusha është plotësisht në përputhje, qoftë sanksione kundër Rusisë apo kundër kundërshtarëve të tjerë të botës perëndimore, dhe ajo që BE-ja përfaqëson sot në aspektin e vlerave, Kosova është gjithashtu plotësisht në përputhje me reformat e sundimit dhe ligjit.
Ne jemi në krye dhe bazuar në indekset ndërkombëtare, siç është “Gallup International”, i cili u publikua së fundmi, Kosova është në fakt numri një në Evropë për sa i përket indeksit të sundimit të ligjit. Ajo kryeson të gjitha vendet evropiane dhe është e treta në botë kur bëhet fjalë për luftimin e krimit dhe korrupsionit. Kjo ka qenë përparësia kryesore e institucioneve tona. Dhe tani, për sa i përket indeksit të perceptimit të korrupsionit, kemi më të ulëtin në rajon. Pra, këto janë disa nga çështjet për të cilat kemi punuar shumë në aspektin e reformave ekonomike”, shtoi presidentja.
Ajo tha se edhe vetë raportet e BE-së pohojnë se Kosova është vendi më i mirë në rajon, ai përket reformave administrative.
“Përsëri, sipas raporteve të BE-së që marrim çdo vit, ne jemi më të mirët në rajon për sa u përket reformave administrative. Natyrisht, ka ende disa gjëra dhe disa detyra shtëpie që duhet të përfundojmë. Por mendoj se nëse nuk do të kishte ndërlikime politike që nuk kanë të bëjnë fare me reformat, ne do të kishim qenë absolutisht vendi i parë në rajon deri tani”, deklaroi Osmani.
Ndërkaq, ajo pohoi se Kosova e mbështet integrimin e Ukrainës në BE, duke deklaruar se edhe në rastin e saj, vendi ynë është renditur krah BE-së, në vendosjen e sanksioneve kundër Rusisë.