Samsung dhe Apple ishin fituesit në tregun e telefonave inteligjentë të tremujorit të tretë, i cili shënoi një rënie prej 20%

Counterpoint Research (CR) sapo ka publikuar raportin e saj mbi tregun global të telefonave inteligjentë për tremujorin e tretë të vitit (korrik-shtator).
Dhe rezultatet ishin të dobëta.
Dërgesat ranë me 20% krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2025. Të vetmit që arritën të rrisnin pjesën e tyre të tregut ishin Samsung dhe Apple.
Samsung kryesoi me një pjesë tregu prej 23% (krahasuar me 19% në të njëjtin tremujor të vitit të kaluar), ndërsa Apple u rendit e dyta me një diferencë të vogël, duke arritur në 22% (nga 18% në tremujorin e tretë të vitit 2025).
Ato u pasuan nga Xiaomi me 10% të tregut (nga 14%), Oppo me 9% (nga 12%) dhe vivo me 8% (nga 9%).
CR thekson se tremujori i tretë i vitit 2026 regjistroi shifrën më të ulët të dërgesave të telefonave inteligjentë në 14 vitet e fundit për këtë periudhë të vitit; kjo, natyrisht, i atribuohet “mungesës së vazhdueshme të memorieve”, siç shprehet CR.
Gjithsesi, performanca e mirë e Samsung duket se vjen si pasojë e “kërkesës së lartë fillestare” për modelet Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra dhe Flip8 (ku Fold8 ishte padyshim modeli më i suksesshëm).
Nga ana tjetër, pjesa e tregut të Apple kaloi pragun e 20%-shit për herë të parë në historinë e tremujorëve të tretë.
CR vëren se kërkesa për pajisje të kategorisë “premium” mbeti e qëndrueshme, ndërsa segmenti i tregut me çmime të përballueshme po tkurret për shkak të rritjes së çmimeve, të nxitur nga shtrenjtimi i vazhdueshëm i memorieve.
Çmimet globale me pakicë të telefonave inteligjentë janë rritur me 20% deri më tani këtë vit, sipas CR.
Kompania parashikon se situata për pjesën e mbetur të vitit “mbetet sfiduese”, ndërsa prodhuesit e telefonave inteligjentë po i japin gjithnjë e më shumë përparësi përfitueshmërisë në kurriz të vëllimit të dërgesave.