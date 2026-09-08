Samsung zgjeron One UI 9: Galaxy Watch6 merr versionin beta, ndërsa Galaxy S25 me funksione të reja AI

Samsung po përshpejton testimin e One UI 9, duke zgjeruar versionin beta të sistemit të ri si për orët inteligjente Galaxy Watch, ashtu edhe për telefonat e serisë Galaxy S25.
Pas Galaxy Watch8 dhe Watch8 Classic, si dhe më pas Galaxy Watch7 dhe Galaxy Watch Ultra, kompania koreano-jugore ka nisur tashmë shpërndarjen e One UI 9 Watch beta edhe për Galaxy Watch6 dhe Galaxy Watch6 Classic.
Për modelet Galaxy Watch6 40 mm dhe 44 mm, përditësimi vjen me versionet e firmuerit R93xXXU2ZZI1 dhe R94xXXU2ZZI1. Ndërkohë, versioni beta për Galaxy Watch6 Classic 43 mm dhe 47 mm mbërrin me firmuerët R95xXXU2ZZI1 dhe R96xXXU2ZZI1.
Për momentin, One UI 9 Watch beta për serinë Galaxy Watch6 është i disponueshëm në Korenë e Jugut. Përdoruesit që duan ta provojnë mund të regjistrohen në programin beta përmes aplikacionit Samsung Members.
Në të njëjtën kohë, Samsung ka nisur edhe shpërndarjen e One UI 9 Beta 2 për serinë Galaxy S25, vetëm rreth një javë pas publikimit të versionit të parë beta, transmeton Telegrafi.
Përditësimi është aktualisht duke u shpërndarë në Indi për Galaxy S25, Galaxy S25+ dhe Galaxy S25 Ultra, me versione firmueri që përfundojnë me ZZI4/DZI4.
Paketa është rreth 660 MB dhe përfshin një sërë korrigjimesh të gabimeve, përmirësime të stabilitetit dhe, më e rëndësishmja, funksione të reja të bazuara në inteligjencën artificiale.
Edhe pse Samsung nuk i ka listuar me emër të gjitha këto funksione në changelog, raportime të shumta tregojnë se bëhet fjalë për disa prej veçorive të reja që kompania ka prezantuar në gjeneratat më të fundit të Galaxy.
Ndër risitë më interesante janë Now Nudge, My FanCam, Call Brief dhe Custom Cards në Now Brief.
Këto funksione synojnë ta bëjnë telefonin më të dobishëm në përditshmëri, duke përdorur inteligjencën artificiale për të kuptuar më mirë kontekstin dhe për t’i ofruar përdoruesit informacionin e nevojshëm në momentin e duhur.
Now Nudge është projektuar për të ofruar sugjerime kontekstuale, ndërsa Call Brief ndihmon në përmbledhjen dhe organizimin e informacionit nga telefonatat. Ndërkohë, Custom Cards në Now Brief mundësojnë një përvojë më të personalizuar të informacionit, ndërsa My FanCam sjell një funksion të orientuar drejt përmbajtjes video.
Risia është veçanërisht interesante për pronarët e Galaxy S25, pasi tregon se Samsung po përpiqet të sjellë disa prej funksioneve më të reja të ekosistemit Galaxy edhe në pajisjet që nuk janë gjenerata më e fundit.
Me zgjerimin e One UI 9 beta në gjithnjë e më shumë pajisje, Samsung po jep sinjale të qarta se inteligjenca artificiale do të jetë një prej elementeve kryesore të përvojës së ardhshme Galaxy, ndërsa One UI po shkon drejt një ndërveprimi gjithnjë e më të personalizuar mes telefonit, orës inteligjente dhe përdoruesit.