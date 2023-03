Scout Motors i Volkswagen do të ndërtojë fabrikën e saj të automjeteve elektrike në Karolinën e Jugut

Javën e kaluar dëgjuam se, pavarësisht zërave se do të shkonte në rrugën e prodhimit me kontratë, VW zgjodhi të ndërtojë një fabrikë të re për markën e saj të saporingjallur Scout, e cila do të prodhojë kamionë dhe SUV për tregun amerikan. Dhe sot, vetë dega e Volkswagen në SHBA e njoftoi vendndodhjen e fabrikës.

Scout Motors do të ndërtojë fabrikën e saj në Karolinën e Jugut. Do të jetë një investim prej 2 miliardë dollarësh dhe novacioni në kantier pritet të bëhet në mesin e vitit 2023, ndërsa prodhimi parashikohet të fillojë deri në fund të vitit 2026.

Scout thotë se ka potencial për 4000 ose më shumë vende pune të përhershme në vend, dhe kur impianti është me kapacitet të plotë dhe do të jetë në gjendje të prodhojë më shumë se 200,000 vetura elektrike Scout në vit, raporton Arena EV.

Karolina e Jugut është shteti numër 1 në SHBA për shitjet e eksportit të automjeteve të përfunduara të pasagjerëve dhe gomave, ku strehohen mbi 500 kompani të lidhura me automobila dhe 75,000 punonjës të industrisë.

Vendi që zgjodhi Scout përfshin afërsisht 647 hektarë, nga të cilat vetë uzina do të zërë 445 hektarë. Është në një vend strategjik afër Charleston, Charlotte, Greenville dhe Atlanta.

Makinat dhe SUV-të e Scout do të përdorin një “platformë tërësisht elektrike të projektuar rishtazi që ofron aftësi të besueshme dhe aftësi “off-road”. Scout thotë se do të “nderojë trashëgiminë e saj duke injektuar zgjuarsinë e re amerikane për të krijuar një epokë të re të automjeteve ikonike për të gjitha qëllimet”.

Volkswagen po ringjall markën Scout në mënyrë që të konkurrojë më mirë në hapësirën e veturave elektrike me markat amerikane të SUV-ve dhe kamionçinave. Scout origjinal u prodhua nga International Harvester nga viti 1960 deri në 1980, dhe ishte “makina e parë e shërbimeve në botë e aftë si për aventura “off-road” ashtu edhe për punë familjare”.