Seanca publike dëgjimore në GJND: “Gaza është një fushë vrasjesh, civilët janë në një rreth vdekjeje të pafund”

I dërguari palestinez në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), Ammar Hijazi akuzoi të hënën Izraelin për shënjestrimin e qëllimshëm të organizatave humanitare dhe për kryerjen e një “fushate gjenocidale” kundër palestinezëve në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.

Ambasadori dhe përfaqësuesi i përhershëm i Shtetit të Palestinës në organizatat ndërkombëtare në Holandë, Hijazi tha se forcat izraelite kanë vrarë mbi 408 punonjës të OKB-së, përfshirë pothuajse 300 punonjës të UNRWA-së, si dhe dhjetëra paramedikë dhe ndihmës të shpejtë.

Vlerësimet e Hijazit erdhën gjatë seancave dëgjimore publike mbi detyrimet e Izraelit në territorin e pushtuar palestinez. “Këto vrasje janë të qëllimshme, jo aksidentale”, tha ai, duke cituar sulme në të cilat forcat izraelite zunë pritë dhe vranë punonjës humanitarë përpara se t’i varrosnin në varre masive.

Ai i tha gjykatës se “bllokada (në Gaza) është shndërruar progresivisht në një rrethim total” që nga tetori i vitit 2023, duke paralajmëruar se popullsia civile e Gazës po vuan nga uria dhe po privohet nga nevojat themelore.

“Izraeli i detyron palestinezët në uri, i vret dhe i zhvendos, ndërkohë që gjithashtu shënjestron dhe bllokon organizatat humanitare që përpiqen t’u shpëtojnë jetën atyre”, shtoi Hijazi.

Ai tha se rrethimi ka krijuar kushte “të papajtueshme me mbështetjen e jetës ose ekzistencën e vazhdueshme të palestinezëve në Gaza”, duke theksuar mungesat katastrofike të ushqimit, ujit, furnizimeve mjekësore dhe strehimit të sigurt.

“Izraeli është një fuqi pushtuese e paligjshme që po gjykohet për gjenocid. Kryeministri i tij (Benjamin Netanyahu) kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP)”, tha Hijazi, duke e quajtur situatën pjesë të një përpjekjeje më të gjerë për të zhdukur ekzistencën palestineze.

Ndërkohë, Nënsekretarja e Përgjithshme e OKB-së për Çështjet Ligjore, Elinor Hammarskjold i tha GJND-së në emër të OKB-së se Izraeli duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar në territorin e pushtuar palestinez për të lejuar OKB-në të kryejë mandatin e saj humanitar.

Hammarskjold paralajmëroi se “asnjë ndihmë humanitare apo mallra tregtare nuk janë lejuar në Rripin e Gazës që nga 2 marsi, gjë që ka pasoja shkatërruese humanitare në enklavën palestineze”. Sipas saj, 295 anëtarë të personelit të OKB-së janë vrarë në Gaza që nga tetori 2023.

– “Civilët janë në një rreth vdekjeje të pafund”

Paul Reichler, i cili përfaqëson Palestinën në GJND, e përshkroi Gazën si “një fushë vrasjesh ku civilët janë në një rreth vdekjeje të pafund”.

Ai tha se “rruga aktuale është një qorrsokak, krejtësisht e patolerueshme në sytë e ligjit ndërkombëtar dhe historisë” dhe paralajmëroi kundër rrezikut të “transformimit të Bregut Perëndimor të pushtuar në një Gazë tjetër”.

“Në këto rrethana, nuk ka dyshim se Izraeli po shkel detyrimet e tij sipas ligjit ndërkombëtar humanitar, përfshirë detyrimet sipas Konventës së Katërt të Gjenevës dhe të drejtës ndërkombëtare zakonore”, tha Reichler.

“Njerëzit në Gaza po vdesin nga uria dhe të gjithë jemi dëshmitarë të kësaj, nëse jo bashkëfajtor në të. Por, kjo tragjedi njerëzore është një zgjedhje e qëllimshme. Është pasojë e një vendimi politik. Është si e shmangshme ashtu edhe e kthyeshme”, shtoi ai.

Duke bërë thirrje për veprim ndërkombëtar, Reichler tha se autoritetet izraelite duhet të sigurojnë akses të plotë dhe të pakufizuar për mallrat humanitare në të gjithë Gazën. “Dinjiteti njerëzor thjesht nuk mund të mbahet peng i konfliktit”, shtoi ai.

“Çnjerëzimi i kësaj politike izraelite përbëhet nga objektivi i tij i paligjshëm për të shuar përgjithmonë të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje, përfshirë një shtet sovran dhe të pavarur në territorin e tyre si pjesë e zgjidhjes me dy shtete që kërkon bashkësia ndërkombëtare”, përfundoi ai.

– GJND mban seanca dëgjimore për të vlerësuar detyrimet ligjore të Izraelit

Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) mban seanca dëgjimore këtë javë për të vlerësuar detyrimet ligjore të Izraelit në lidhje me ofrimin e ndihmës humanitare dhe të drejtën e popullit palestinez për vetëvendosje, pas një kërkese nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së.

Përfaqësues nga 40 vende dhe katër organizata ndërkombëtare pritet të paraqesin propozime me gojë gjatë sesionit. Ndër vendet pjesëmarrëse janë Türkiye, Malajzia, Afrika e Jugut, Kina, Rusia, Spanja, Irlanda, Brazili, Katari, Arabia Saudite dhe Egjipti.

Organizatat kryesore, përfshirë OKB-në, Organizatën e Bashkëpunimit Islam dhe Ligën Arabe, gjithashtu do të kontribuojnë.

Izraeli, i cili është ndër vendet që paraqitën deklarata me shkrim, nuk do të bëjë një parashtrim gjatë seancave dëgjimore. Izraeli përballet me një çështje gjenocidi në GJND për luftën e tij në Rripin e Gazës, ku që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë mbi 52 mijë palestinezë dhe ka shndërruar në rrënoja pjesën më të madhe të Gazës.

Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi ​​urdhër-arreste nëntorin e kaluar për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.