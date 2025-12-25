Sedani i parë i Smart duket të jetë shumë më i madh se sa që ishte menduar

Smart po zgjerohet përtej SUV-ve duke prezantuar modelin e saj të parë sedan, të quajtur Smart #6, i cili vjen si plug-in hybrid dhe jo si EV i pastër.
Dhe detajet thuhet se zbulojnë një dizajn modern që ndan ngjashmëri me modele të reja si Xiaomi SU7, me drita të përpara të lidhura nga një shirit LED dhe çati panoramike xhami.
Pjesa e pasme adopton një siluetë fastback me portbagazh të tipit hatchback dhe një “spoiler” të fshehur që ngrihet automatikisht.
Përmasat e modelit e vendosin #6 në të njëjtin segment me Mercedes-Benz E-Class, duke qenë pak më i shkurtër, por më i gjerë dhe më i lartë.
Sedani do të përdorë të njëjtin sistem plug-in hybrid si modeli #5 EHD, me motor 1.5 turbo dhe motor elektrik me 268 kuaj fuqi.
Smart pritet të ofrojë dy kapacitete baterie, 20 kWh dhe 41.46 kWh, që mund të sjellin autonomi edhe më të lartë falë aerodinamikës më të mirë të sedanit.
Interiori mbetet i pa zbuluar, por pritet të ndjekë gjurmët e #5 me panele dixhitale dhe ekrane të dyfishta në kabinë.