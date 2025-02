Sekretari amerikan i Mbrojtjes: Trump synon t’i japë fund luftës Rusi-Ukrainë përmes diplomacisë

Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth tha se Presidenti Donald Trump synon t’i japë fund luftës Ukrainë-Rusi përmes mjeteve diplomatike, duke theksuar se paqja është një prioritet për Washingtonin, raporton Anadolu.

“Presidenti Trump ka qenë i qartë me popullin amerikan dhe me shumë nga udhëheqësit tuaj se ndalimi i luftimeve dhe arritja e një paqeje të qëndrueshme është përparësi kryesore. Ai synon t’i japë fund kësaj lufte me diplomaci dhe të sjellë Rusinë dhe Ukrainën në tryezë”, tha Hegseth në takimin e Grupit të Kontaktit të Mbrojtjes së Ukrainës (UDCG) në Bruksel, duke shtuar:

“Mesazhi ynë është i qartë, gjakderdhja duhet të ndalet dhe kjo luftë duhet të përfundojë”.

Ai gjithashtu e bëri të qartë se kthimi në kufijtë e Ukrainës para vitit 2014 është “objektiv jorealist”, duke kërkuar një qasje më praktike për zgjidhjen e konfliktit.

Hegseth theksoi më tej se anëtarësimi në NATO për Ukrainën nuk është një rezultat i qëndrueshëm i negociatave.

“Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se anëtarësimi në NATO për Ukrainën është një rezultat real i një zgjidhjeje të negociuar”, tha ai, duke shtuar:

“Ndjekja e këtij qëllimi iluzionist vetëm do ta zgjasë luftën dhe do të shkaktojë më shumë vuajtje”.

Duke theksuar rëndësinë e garancive të sigurisë për Ukrainën, ai theksoi rolin e trupave evropiane dhe joevropiane në ruajtjen e paqes.

“Në vend të kësaj, çdo garanci sigurie duhet të mbështetet nga trupa të afta evropiane dhe joevropiane. Nëse këto trupa vendosen si paqeruajtëse në Ukrainë në çdo moment, ato duhet të vendosen si pjesë e një misioni jo-NATO”, tha ai.

Hegseth gjithashtu u përmbajt nga zbulimi i detajeve se si administrata amerikane po planifikon të nisë negociatat midis Ukrainës dhe Rusisë.

Ai e bëri të qartë se SHBA-ja nuk do të dërgojë trupa në Ukrainë.

“Nuk do të ketë trupa amerikane të dislokuara në Ukrainë për të mundësuar më tej diplomacinë efektive dhe për të ulur çmimet e energjisë që financojnë makinerinë ruse të luftës”, tha ai.

Ai u kërkoi gjithashtu aleatëve evropianë që të marrin më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre.

Duke bërë thirrje për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes, ai tha: “Dy për qind nuk ​​mjaftojnë. Presidenti Trump ka bërë thirrje për pesë për qind dhe unë jam dakord”.