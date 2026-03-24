Sekretari amerikan i Shtetit do të vizitojë Francën për takimin e G7-tës mes luftës me Iranin

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio do të udhëtojë në Francë të premten për një takim të ministrave të jashtëm të G7-tës, transmeton Anadolu.
“Sekretari do të takohet me ministrat e jashtëm nga vendet partnere për të diskutuar shqetësimet e përbashkëta të sigurisë dhe mundësitë për bashkëpunim”, thuhet në deklaratë, duke përmendur luftën Rusi-Ukrainë dhe Lindjen e Mesme si fusha kryesore fokusi.
Vizita vjen mes tensioneve të shtuara në rajonin e Lindjes së Mesme pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, të nisura më 28 shkurt, të cilat kanë vrarë më shumë se 1.300 persona, përfshirë edhe liderin e atëhershëm suprem Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa ndaj Izraelit dhe shteteve të Gjirit që strehojnë forca amerikane.
Ngushtica e Hormuzit është prekur që nga fillimi i marsit, duke ndikuar rreth 20 milionë fuçi naftë në ditë dhe duke rritur çmimet globale.
Të hënën, presidenti amerikan Donald Trump pezulloi sulmet ndaj infrastrukturës energjetike iraniane, duke përmendur bisedime “shumë të mira dhe produktive” me Teheranin, të cilat zyrtarët iranianë i mohuan se kishin ndodhur.