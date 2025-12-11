Sekretari amerikan Rubio dhe homologu i tij izraelit diskutojnë për Gazën dhe Sirinë

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio u takua të mërkurën me ministrin e Jashtëm izraelit, Gideon Saar, për të diskutuar mbi planin e paqes prej 20 pikash të presidentit Donald Trump për Gazën dhe çështjet rajonale, tha Departamenti i Shtetit, transmeton Anadolu.
Të dy diskutuan për Sirinë dhe Libanin dhe riafirmuan angazhimin e tyre për “bashkëpunim të ngushtë” për të çuar përpara paqen dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme, thuhet në deklaratë.
Saar tha në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X se takimi trajtoi “mundësi dhe sfida” të përbashkëta që përfshijnë Lindjen e Mesme, Amerikën Latine, Afrikën dhe më gjerë. Ai i tha Rubios se lidhjet e ripërtërira të Izraelit me Bolivinë ishin pjesë e një përpjekjeje më të gjerë për të forcuar marrëdhëniet në të gjithë Amerikën Latine.
Bisedimet erdhën ndërsa Trump përgatitet të presë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë më 29 dhjetor për të diskutuar mbi fazën tjetër të planit të armëpushimit në Gaza, sipas Zyrës së kryeministrit izraelit. Takimi vjen mes shqetësimeve në rritje për shkeljet e përsëritura nga Izraeli të një armëpushimi të brishtë me grupin palestinez Hamas që hyri në fuqi në tetor si dhe sulmet e tij në Siri.
Bisedimet do të pasojnë thirrjen e Trumpit në fillim të këtij muaji që Izraeli të mbajë dialog “të fortë dhe të vërtetë” me Sirinë, pas inkursionit dhe sulmeve ajrore të fundit të Izraelit pranë Damaskut që vranë 13 persona, një sulm që Siria e denoncoi si “krim lufte”.
“Është shumë e rëndësishme që Izraeli të mbajë dialog të fortë dhe të vërtetë me Sirinë dhe të mos ndodhë asgjë që do të ndërhyjë në evolucionin e Sirisë në një shtet të begatë”, shkroi Trump në platformën e tij “Truth Social”.